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İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Ligi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı, Kurumsal Basketbol Ligi’nde (CBL CorporateBasketballLeague) şampiyonluk için yarışacak.

İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Ligi’nde

İSTANBUL, (DHA)- İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı, Kurumsal Basketbol Ligi’nde (CBL CorporateBasketballLeague) şampiyonluk için yarışacak.

Kurum çalışanlarının oluşturduğu basketbol takımlarının birbiriyle yarıştığı Kurumsal Basketbol Ligi2018-2019 sezonu başladı. BASF, TEB, Anadolu Hayat Emeklilik, Garanti Teknoloji ve Adidas takımlarıyla karşılaşan İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı, gerçekleştirdiği tüm müsabakaları kazanarak gruptan birinci çıktı. Grup liderliği ile birlikte TOP 16’ya kalan İSTEK Okulları, rakibinin belirlenmesinin ardından Anadolu Hayat Emeklilik ile gerçekleştirdiği maçı 74-63 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Bu maçın ardından İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı haftanın takımı seçilirken, haftanın koçu ve haftanın oyuncusu da İSTEK takımının içinden çıktı.

KURUMSAL BASKETBOL LİGİHAKKINDA

CBL CorporateBasketballLeague, iş dünyasında yer alan, spora gönül vermiş, yıllarca lisanslı veya sokakta basketbol oynamış şirket çalışanlarını; sosyalleşmek, şirketlerini temsil etmek, yoğun iş stresinden kurtarmak gibi sebeplerle bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu etkinliklerde çalışanlar sağlıklı bir atmosferde spor yapma imkânı bulurken çalışan-yönetici bir araya gelerek, kurumlar ile çalışanları arasındaki bağ ve sadakat güçleniyor.

İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Ligi’nde

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