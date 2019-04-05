KADIN

İster 'ardıç, ister çam katranı' deyin saç derisindeki problemi kökünden çözüyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Aksu Vital Ar-Ge Merkezi Kimya Yüksek Mühendisi Nigar Yıldırım, Ardıç katranı bazlı ürünlerin egzama ve sedef hastalığı olan kişilere iyi geldiğini belirterek, "Ardıç katranı saç derisindeki egzamayı ve sedef hastalığını tedavi eder." bilgisini verdi.

İster 'ardıç, ister çam katranı' deyin saç derisindeki problemi kökünden çözüyor

Yıldırım yaptığı açıklama ile Ardıç katranının cilt ve derideki faydaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Halk arasında "sedir katranı", "andız katranı" ve "çam katranı" olarak bilinen katranın, ardıç ağacının kök ve dal kısımlarının yakılması ile elde edildiğini ifade eden Yıldırım, Ardıç katranının özellikle saç ve cilt rahatsızlıklarındaki faydaları ile ön plana çıktığını kaydetti.

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Ardıç katranının ciltte meydana gelen kızarıklık, egzama ve sedef hastalığı olanlar için önerildiğini aktaran Nigar Yıldırım, şunları sıraladı:

"Ardıç katranı saç derisindeki egzamayı ve sedef hastalığını tedavi eder. Saçta ve saç diplerinde oluşan kızarıklık, kepeklenme ve pul pul dökülmeler için ardıç katranı şampuanı önerilebilir.

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Ardıç katranı içeren şampuan derideki uyuz rahatsızlıkları için de kullanılabilmektedir. Bit ve pire gibi zararlılara karşı haşere kovucu özellikte olan ardıç katranı özellikle kullanılabilir. Ardıç katranı ergenlik sivilceleri için antiseptik özelliktedir, sivilceyi kurutarak tedavi eder."

Kaynak: AA

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