İster impostor olun ister crewmate! İşte en başarılı Among Us taktikleri

Among Us aslında yeni bir oyun değil. 2018 yılında piyasaya çıkan oyun, yıllardır piyasadaki yerini koruyordu. Ancak ne olduysa 2020 yılında oldu. Koronavirüs salgınının da etkisiyle oyunu oynayanların sayısı bir anda arttı. Üstelik Nielsen/Superdata tarafından paylaşılan son rapor, Among Us'ı tarihin en popüler oyunu olarak gösterdi. Bu 2018 yılında ortaya çıkan bir oyun için 2020 yılında gelmesi oldukça tuhaf ancak gurur verici bir unvan olsa gerek. Ne zaman popüler olmuş olursa olsun, Among Us oyunu şüphesiz ki pek çok oyuncu için oldukça keyif verici. Kimileri Impostor olduğunda, kimileri ise crewmate olduğunda oyunun daha da eğlenceli bir hale geldiğini söylüyor. Ancak onlardan duyduğumuz bir sır var; o da oyunun Among Us taktikleri ile daha iyi bir hale geldiği. Zira bu taktikleri uygulayan oyuncular, deyim yerindeyse oyunun hakimi oluyor. Biz de sizler için Among Us'ın en iyi taktiklerini sıraladık ve bu dünyayı daha da eğlenceli bir hale getirebileceğiniz birkaç tüyoyu da bunların arasına gizledik.

AMONG US TAKTİKLERİ Among Us taktikleri aslında impostor ve crewmate'ler için ayrılıyor. Zira her iki oyuncunun aynı taktikleri uygulaması, sizin de takdir edeceğiniz üzere pek mümkün değil. Bu yüzden öncelikle Among Us'ın impostor olma taktiklerinden bahsetmemiz gerekiyor. AMONG US İMPOSTOR TAKTİKLERİ Among Us'ta impostor olan kişi sizseniz, yapmanız gereken ilk şey kendinizi sır gibi saklamaktır. Zira crewmate'leri kimselere çaktırmadan avlamalısınız. Böylece oyunun kazananı siz olabilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi kimliğinizi gizlemeniz şart. HEP İMPOSTER OLMANIN BİR YOLU VAR Among Us'ta impostor olmayı seviyorsanız ve 'ben impostor'ım ve hep öyle kalmalıyım' diyorsanız Among Us'ta imposter olma taktiğini sizlerle paylaşmalıyız. Oyunun başlangıç ekranındaki free tuşuna basın ve oyuna girin. Oyunun giriş bölümündeki bilgisayara tıkladığınızda karşınızda bir ekran göreceksiniz. Bu ekranda kırmızı bir dosya gözünüze çarpacak. Kırmızı dosyaya tıkladığınızda impostor olabilirsiniz. Bunu her oyunda gerçekleştirirseniz impostor olabilirsiniz. Ancak bu taktiğin sadece Free Play seçeneğinde çalıştığını belirtelim.

GÖREV YAPIYOR GİBİ DOĞAL DAVRANIN Among Us impostor taktiklerinden en önemlisi, dikkat çekmemektir. Çünkü impostor olduğunuzu belli ederseniz crewmate'ler tarafından kimliğiniz kolayca açığa çıkartılabilir, siz bile her şeyin ne kadar hızlı geliştiğini anlayamazsınız. Bu yüzden görev yapar gibi davranırsanız kimse sizden şüphelenmez. Eğer sesli konuşma gerçekleştiriyorsanız da Among Us yalan söyleme taktiklerine uyarak kimliğinizi daha iyi gizleyebilirsiniz. EN HIZLI GÖREV YAPANI GÖZÜNÜZE KESTİRİN Among Us'ta impostor olan sizseniz amaçlarınızdan biri de crewmate'lerin görevleri tamamlamasını engellemektir. Bunun için en hızlı görev yapan oyuncuların önünü kesebilirsiniz. Onları kimsenin göremeyeceği bir yerde yakaladığınızda hemen öldürün. PEMBE YALANLAR SÖYLEYİN Oyunda impostor olarak pembe yalanlar söylemeniz kimseyi rahatsız etmez. Bu yüzden Among Us yalan söyleme taktiklerine bağlı kalabilirsiniz. Bu taktikleri uygulamak için bir Crewmatemişçesine konuşup, diğerlerini suçlayabilirsiniz. Ayrıca ses tonunuzun dozunu ayarlar ve büyük tepkiler göstermezseniz kimliğinizi açık etmezsiniz. Kısacası biraz rol yapın.

KAMERALARI UNUTMAYIN 'Kamera en nihayetinde' deyip geçmeyin. Among Us taktiklerine uymazsanız kameralara yakalanıp kolayca kimliğinizi açık edebilirsiniz. Bir impostor olarak, Skeld ve Polus haritalarında bulunan kameralara dikkat etmelisiniz. Eğer kameraların ışığı yanıyorsa korkun; çünkü sizi izleyen biri var! Sakın kimseyi öldürmeyin. B) YOKMUŞ GİBİ DAVRANIN Bu repliğin bir benzerini Cem Yılmaz imzalı Gora filminden hatırlıyor olabilirsiniz. Filmin bir sahnesinde Garavel Usta en yakın plekumat ile karşılaştığımızda nasıl hareket edeceğimizi sorar. Garavel Usta şıkları ise şöyle sıralar; A) Kendisini dövüyoruz, B) Yokmuş gibi davranıyoruz, C) Hızla kaçıyoruz... Bu soruya Bob Marley Faruk 'B) Yokmuş gibi davranıyoruz' cevabını verir. Ancak Garavel Usta'ya göre doğru cevap Arif'in de cevap verdiği gibi A'dır. Belki Gora evreni için doğru cevap bu olabilir ama Among Us dünyasında doğru cevap, Bob Marley Faruk'un verdiği B) Yokmuş gibi davranıyoruz cevabıdır. Among Us kazanma taktikleri konusunda siz oyunculara sunulan seçeneklerin belki de en ilginci Bob Marley Faruk'un da söylediği gibi yokmuş gibi davranmaktır. Eğer kazanmak istiyorsanız öylece durmanız da bazen yeterli olabilir. Böylece diğer oyuncular sizin oyunda olmadığınızı, bundan dolayı da impostor olmadığınızı düşüneceklerdir. Taktik için Bob Marley Faruk'a bir teşekkür etmeyi unutmayın.

SABOTAJ YAPIN Among Us sabotaj taktiklerinde sıra. Sabotaj yapmak, crewmate'lerin işini oldukça zora sokar. Ayrıca oyunun bu özelliğiyle grup halindeki crewmateleri birbirinden ayırarak onları tek başına yakalayıp öldürebilirsiniz. Kapı, elektrik, oksijen(O2), reactor ve communications sabotajlarını kullanarak onları avlayabilir, hatta oyunu kolayca kazanabilirsiniz. Bu noktada size taktik olarak verebileceğimiz en yegane bilgi, kapı sabotajını kullanmanız yönünde olacaktır. Çünkü bu sabotajda tek kalmış birini öldürüp geldiğiniz yerden kolayca geri çıkabilirsiniz. AMONG US CREWMATE TAKTİKLERİ Among Us taktikleri crewmate'ler için de var elbet. Crewmate'lerin amacı görevleri hızlıca bitirmek ve ımpostor'ı yakalamaktır. Crewmate'ler aşağıda sıralayacağımız taktiklere uyarak oyunu kolayca kazanabilir ve ımpostor olan oyuncuyu kolayca bulabilir. GÖREV YAPANLARI TAKİP EDİN Among Us'ta görev yapıldıkça üstteki bar dolar. Ancak bazen bir kişiyi görev yaparken görürsünüz ve bu barda en ufak bir hareket olmaz. Tebrikler! Impostor'ı yakaladınız. Çünkü birisi görev yaparken bar hareket etmiyorsa o kişinin impostor olma ihtimali oldukça fazladır. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda acil toplanma butonuna basıp bir toplantı gerçekleştirebilirsiniz.