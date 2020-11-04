'İstifa ettim': Market çalışanının istifası TikTok'ta viral oldu

TikTok'ta shanaquiapo kullanıcı adını kullanan Shana adındaki kadın, sosyal medya platformunda ABD süpermarket zinciri Walmart'taki işinden istifa ettiği anı paylaştı.

Videoyu sadece üç gün önce paylaşan ve şimdiden 17,4 milyon görüntülemeye ulaşan kadın, mağazanın interkomuna "Walmart müşterileri, ortakları ve yöneticilerinin tümü' şeklinde bir söylemde bulunuyor. Daha sonra, 'benim adım 2. kaptan Shana ve sadece şunu söylemek istiyorum' diyen kadın iddiasına göre kendisine ırkçı söylem ve davranışlarda bulunan yöneticilerine sesleniyor.

Siyahi çalışanların sebepsiz yere işten çıkartıldığını söyleyen Shana, 'spor malzemelerinden Jimmy, kasiyer Joseph, bahçe merkezinden Larry hepiniz sapıksınız ve umarım kızlarınızla benimle konuştuğunuz gibi konuşmazsınız' diyor.

Shana, Twitter hesabında 'bir yıl yedi aydır kesinlikle perişan' olduğunu söyledi ve ekledi: Eşim olmasaydı bu işe daha ne kadar katlanırdım bilmiyorum. Şimdiye kadar yaptığım her şeyden, herkesin bu şeyi fark etmesine minnettarım ve bu kötü bir şirkete karşı iyi bir şey.'

Shana’nın TikTok'una gelen yorumların çoğu olumluydu ve şirkete karşı cesur hareketini destekliyordu.

WALMART AÇIKLAMA YAPTI

Shana'nın sözlerinin ardından açıklama yapan market zinciri, iddiaların araştırıldığını hiçbir şekilde ayrımcılığa veya tacize tolerans gösterilmeyeceği söylendi.



