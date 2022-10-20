Çelebi geldi Fakıbaba gitti, RTÜK'teki boş koltuk için hesaplar karıştı! İbre AK Parti'den yeniden İYİ Parti'ye döndü

Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katılmasıyla boş olan RTÜK koltuğunun AK Parti'ye geçmesi bekleniyordu. Çelebi'nin AK Parti'ye katılması; kontenjan hakkının İYİ Parti'ye geçmesi beklenirken, TBMM’de yapılacak RTÜK seçimi öncesinde AK Parti'den 'yeni bir hamle' olarak yorumlanmıştı.

FAKIBABA İSTİFA ETTİ RTÜK KOLTUĞU İÇİN HESAPLAR KARIŞTI

Son gelen 'istifa' haberi ise Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu istifa, boş olan RTÜK koltuğunu yeniden tartışmaya açtı.

İBRE YENİDEN İYİ PARTİ'YE DÖNDÜ

AK Parti'ye geçmesi beklenen söz konusu RTÜK koltuğu için ibrenin yeniden İYİ Parti'ye döndüğü iddia edildi.

"RTÜK ÜYELİĞİ İYİ PARTİ'YE GEÇER"

RTÜK üyesi İlhan Taşçı "Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK Üyeliği İyi Parti’ye geçer." açıklamasında bulundu.





