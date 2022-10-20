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Çelebi geldi Fakıbaba gitti, RTÜK'teki boş koltuk için hesaplar karıştı! İbre AK Parti'den yeniden İYİ Parti'ye döndü

20.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti ve milletvekilliğinden istifası, boş olan RTÜK koltuğunu yeniden tartışmaya açtı. Milletvekilinin Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katılmasıyla AK Parti'ye geçmesi beklenen boş RTÜK koltuğu için ibre yeniden İYİ Parti'ye döndü. RTÜK üyesi İlhan Taşçı "Fakıbaba'nın istifasıyla boş olan RTÜK Üyeliği İYİ Parti’ye geçer" açıklamasında bulundu.

Çelebi geldi Fakıbaba gitti, RTÜK'teki boş koltuk için hesaplar karıştı! İbre AK Parti'den yeniden İYİ Parti'ye döndü

Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katılmasıyla boş olan RTÜK koltuğunun AK Parti'ye geçmesi bekleniyordu. Çelebi'nin AK Parti'ye katılması; kontenjan hakkının İYİ Parti'ye geçmesi beklenirken, TBMM’de yapılacak RTÜK seçimi öncesinde AK Parti'den 'yeni bir hamle' olarak yorumlanmıştı.

FAKIBABA İSTİFA ETTİ RTÜK KOLTUĞU İÇİN HESAPLAR KARIŞTI

Son gelen 'istifa' haberi ise Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu istifa, boş olan RTÜK koltuğunu yeniden tartışmaya açtı.

İBRE YENİDEN İYİ PARTİ'YE DÖNDÜ

AK Parti'ye geçmesi beklenen söz konusu RTÜK koltuğu için ibrenin yeniden İYİ Parti'ye döndüğü iddia edildi.

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"RTÜK ÜYELİĞİ İYİ PARTİ'YE GEÇER"

RTÜK üyesi İlhan Taşçı "Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK Üyeliği İyi Parti’ye geçer." açıklamasında bulundu.

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Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti ve milletvekilliğinden istifa ettiAhmet Eşref Fakıbaba AK Parti ve milletvekilliğinden istifa etti
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