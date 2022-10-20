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Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama! Mahir Ünal canlı yayında yanıtladı

20.10.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba'nın istifa kararıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi. İşte o açıklama...

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama! Mahir Ünal canlı yayında yanıtladı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın partisinden ve vekillikten istifa etmesi üzerine AK Parti kanadından ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı bir canlı yayında Fakıbaba’nın istifa kararı için ‘İstifa dilekçesi partiye de Meclis'e de ulaşmadı’ ifadelerini kullanırken, İYİ Parti’ye geçeceği iddiaları için de “İYİ Parti'de geçip geçmeyeceğini bilmiyorum” dedi.

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FAKIBABA’NIN İSTİFA KARARI

İşte Fakıbaba'nın istifa kararına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yaptığı o açıklama:

"İstifa dilekçesi partiye de Meclis'e de ulaşmadı. Sosyal medyadaki açıklaması kişiseldir. İYİ Parti'de geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Sosyal medya paylaşımı üzerinden siyasi yorum yapamayız. RTÜK üyeliği ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum."

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Ahmet Eşref Fakıbaba Mahir Ünal istifa ak parti

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