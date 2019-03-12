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İstiklal Marşı'nı okuyan Japon öğrenci ayakta alkışlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ailesiyle 6 yıldır Türkiye'de ikamet eden 10 yaşındaki Sinyap Oih, Bozüyük ilçesindeki törende İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğinde İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan 10 yaşındaki Japon öğrenci ayakta alkışlandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından hazırlanan program, Metristepe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Oratoryo gösterisine yer verilen, öğrenciler tarafından şiirler okunan programın son bölümünde, 10 yaşındaki Japon öğrenci Sinyap Oih sahneye çıktı.

Ailesiyle 6 yıldır Türkiye'de ikamet eden Dodurga İlkokulu öğrencisi Sinyap, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu. Sinyap'ı ayakta alkışlayan katılımcılar, duygulu anlar yaşadı.

İlçe genelindeki yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bozüyük istiklal marşı JAPON ÖĞRENCİ

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