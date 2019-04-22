HABER

İstMarina AVM’de efsaneler geçidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

KLASİK Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Mercedes-Benz Bahar Rallisi, DAP Yapı’nın hayata geçirdiği İstMarina AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kapanış kokteyli ile sona erdi.

İSTANBUL, (DHA) - KLASİK Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Mercedes-Benz Bahar Rallisi, DAP Yapı’nın hayata geçirdiği İstMarina AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kapanış kokteyli ile sona erdi. Rallinin ikinci günü kapsamında Kartal sahilde nostalji rüzgarı estiren klasiklerin İstMarina AVM Özel Etabı’ndaki mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Klasik otomobil koleksiyonerlerini ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Bahar Rallisi, iki gün boyunca İstanbul'un her iki kıtasını kapsayan 300 km'lik bir parkurda gerçekleşti. İstanbul'un Avrupa yakasında başlayan nostalji rüzgarı, araçların İstinye'den özel feribotlarla Çubuklu'ya geçmesiyle Asya Kıtası'na uzandı. Rallinin ilk günü, Riva üzerinden Şile'ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erdi. İkinci gün ise Şile’den başlayan rota Marmara Denizi’nden ilerleyerek İstMarina AVM Özel Etabı ile son buldu.

Aralarında Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Mercedes, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Porsche, Rolls-Royce ve Volkswagen gibi markaların klasik modellerinin yer aldığı 1950’li ve 1960’lı yıllara damgasını vuran 121 klasik otomobilin görsel şovu, Kartal sahildeki İstMarina AVM’de düzenlenen bir kokteylle sonlandı.

“HAYATA DOKUNAN ORGANİZASYONLARIN DESTEKÇİSİYİZ”

İstMarina AVM ile Türkiye ve Anadolu Yakası’nın en büyük AVM’lerinden birini hayata geçirdiklerine dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İstMarina AVM kısa zamanda Anadolu Yakası’nın en gözde eğlence ve yaşam merkezi haline geldi. Bu vizyon ile ziyaretçilerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri, yıl boyu değişik konseptler ile kesintisiz şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün de İstMarina AVM olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Kültür ve sanata verdiğimiz desteği otomobil sporları ile sürdürüyoruz. İnsan hayatına dokunan bu tarz organizasyonların destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştıKars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı
Sri Lanka'da ölen Türk mühendisin evinde yasSri Lanka'da ölen Türk mühendisin evinde yas
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.