İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

Madrid'de yapılan kritik NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği dörtlü görüşme, tarihi bir öneme sahip olmuştu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandum ile Türkiye, İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, İsveç ve Finlandiya da PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'yle iş birliğini kabul etmişti. NATO Zirvesi sonrası bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıranın Türkiye için diplomatik zafer olduğunu söylemişti. Öte yandan İsveç'in ise 73 teröristin iadesi için söz verdiğini belirtmişti. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu açıklamaların ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi. İşte detaylar...

"ANLAŞMAYA VE İADELERLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE UYACAĞIZ"

Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." dedi.

"İSVEÇ VATANDAŞI OLANLAR..."

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERLE İLGİLİ CEVAP VERMEDİ

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi.

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan’ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi. (AA)

