HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

03.07.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Zirvesi’nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalanmış, Türkiye, İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakarken İsveç ve Finlandiya ise terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğini kabul etmişti. Zirve sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in 73 teröristin iadesi için söz verdiğini belirtmişti. Son olarak İsveç Başbakanı Andersson, anlaşma ve iadeler hakkında açıklamada bulundu.

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

Madrid'de yapılan kritik NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği dörtlü görüşme, tarihi bir öneme sahip olmuştu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandum ile Türkiye, İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, İsveç ve Finlandiya da PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'yle iş birliğini kabul etmişti. NATO Zirvesi sonrası bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıranın Türkiye için diplomatik zafer olduğunu söylemişti. Öte yandan İsveç'in ise 73 teröristin iadesi için söz verdiğini belirtmişti. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu açıklamaların ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi. İşte detaylar...

"ANLAŞMAYA VE İADELERLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE UYACAĞIZ"

Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." dedi.

Son Dakika: İsveç kaç teröristi iade edecek? NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zafer" diyerek duyurduSon Dakika: İsveç kaç teröristi iade edecek? NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zafer" diyerek duyurdu

fdfdf

"İSVEÇ VATANDAŞI OLANLAR..."

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli olduSon dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

thumbs_b_c_83c22e13107f91a6597007733f97839a

ELEŞTİRİLERLE İLGİLİ CEVAP VERMEDİ

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi.

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan’ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihinin en büyük ekonomik krizi! O ülkede eğitim faaliyetleri durdurulduTarihinin en büyük ekonomik krizi! O ülkede eğitim faaliyetleri durduruldu
Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldüİstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü
Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Türkiye iade terör örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Ücretsiz izin kararı! O süreler kıdeme eklenecek…

Ücretsiz izin kararı! O süreler kıdeme eklenecek…

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

HDP kongresinde skandal!

HDP kongresinde skandal!

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen bu fotoğraf mı? Dehşete düşüren kare...

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen bu fotoğraf mı? Dehşete düşüren kare...

İlginizi Çekebilir

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.