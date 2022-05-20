HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye resti çekti! Dikkat çeken NATO yorumu: Bir fırsat bu...

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye resti çekti! Dikkat çeken NATO yorumu: Bir fırsat bu...

20.05.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci devam ederken, tüm dünya Türkiye'nin aldığı kararı konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin teröre verdiği desteğe dikkat çekerken "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu sonrası gözler Avrupa'ya çevrilirken, NATO'nun ne yapacağı merak konusu oldu...

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye resti çekti! Dikkat çeken NATO yorumu: Bir fırsat bu...

Son dakika: İsveç Finlandiya NATO'ya katılmak için resmen harekete geçti. Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Korhonen ve Wernhoff, canlı yayında başvuru belgelerini Stoltenberg’e teslim etti. Üyelik süreci resmen başlarken, Rusya ve Türkiye'den gelen haberler dünya basınında gündem yarattı.

MYNET ÖZEL/Recep Demircan

PUTİN'DEN FİNALANDİYA VE İSVEÇ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya’nın bu devletlerle (Finlandiya ve İsveç) bir sorunu yok, olmadı” diyerek, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin ülkesi için doğrudan tehdit oluşturmadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ: 'HAYIR' DİYECEĞİZ

Türkiye'den gelen peş peşe açıklamalar ise İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini zora soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin üyeliği için 'hayır' diyeceklerini ilan etti.

ERW

İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını söyleyen Erdoğan "NATO'da tam ittifak gerekiyor bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle iki ülke hakkında hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, tam bir terör yuvası." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem yaratan kararlı açıklaması sonrası tüm dünya NATO'nun nasıl bir tutum alacağını merak ederken Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili Mynet'e önemli değerlendirmelerde bulundu;

FAFAS

"TÜRKİYE, İSVEÇ'E SON DERECE MESAFELİ"

"Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik tutumu birleşik değil farklı. Finlandiya'ya daha esnek İsveç'e ise son derece mesafeli yaklaşılıyor. İsveç'in terör örgütü YPG/PKK'ya silah vermişliği, fon sağlamışlığı ve himaye etmişliği var. Ayrıca, İsveç'in bize parasını verdiğimiz tüfekleri terör örgütü PKK'ya karşı kullanırsınız diye satmamışlığı var. Bir diğer tarafıyla bize karşı son derece kibirliler. Böyle olunca İsveç'in NATO'ya alınması konusunda Türkiye, bu veto hakkını kullanma eğiliminde.

"TERÖRE KARŞI TÜRKİYE SAFINDA MÜCADELE EDİLMESİ LAZIM"

Meseleyi sadece İsveç'e indirgememek lazım. İsveç sadece bir vagon, asıl olan lokomotif. Burada bu veto hakkını; başta ABD olmak üzere terör örgütü YPK/PKK'ya verilen desteğin terk edilmesi sağlamak adına Türkiye'nin kullanma eğilimi içerisinde olduğu gözüküyor. Bu çarpık yaklaşımın düzelmesi gerekiyor. Eğer NATO'da müttefiksek NATO devletine, askerine kurşun sıkan terör örgütüne destek sağlanmaması aksine Türkiye safında mücadele edilmesi lazım. Bu durum düzelmedikçe aramızdaki güven bunalımı, büyük bir jeopolitik kırılganlık devam edecek. Türkiye bu sorunu çözmek için bir kararlılık içerisinde.

YUNANİSTAN ÖRNEĞİ

Yunanistan verdiği sözü Kenan Evren 'asker sözü' olarak kabul etmiş ama Yunanistan bunu diplomatik bir zafer olarak ilan edip; NATO, Yunanistan'ın bu sözünü takip etmemiş, NATO ve Türkiye'nin arasındaki güven problemi o günlerden itibaren şekillenmeye başlamıştı. Yunanistan diplomatik zafer ilan edip Larissa'da askeri üs açmıştı. Güvensizlik sadece Yunanistan'la değil asıl NATO ile yaşandı. Bu sözün garantörü NATO'ydu. Böyle olunca Türkiye büyük bir fiyaskoyla karşı karşıya kaldı. Yunanistan bu tarz kozları oynayarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Avrupa Birliğine aldırdığı gibi onun üzerinden enerji-jeopolitiği denklemi gerçekleşti 2003'ten beri Türkiye'yi dışlayan. Bu tür hataları diplomaside yapamazsınız. Yapmanız gereken bunun ispatını oluşturan gerekirse yaptırımları olan anlaşmaya dönüştürmektir ve bir diğer tarafıyla bunu sahada uygulamasını görmektir.

11

"BU BİR ONUR MÜCADELESİDİR"

Türkiye'nin bu kararını sonuna kadar devam ettirmeli bu bir onur mücadelesidir. Burada senin müttefiklerin bir terör örgütünü destekliyorsa bu bozuk düzenin değişmesi gerekiyor. Yapmıyorlarsa veto hakkını kullanacaksın.

"NATO'NUN TÜRKİYE TUTUMUNU DEĞİŞTİRMESİ İÇİN BİR FIRSAT"

NATO ile bir savaşmadığımız kaldı. Her türlü numarayı çektiler bize. Eğer müttefiksek gerçek birer müttefik olmalıyız ve güveni inşa etmeliyiz. Bir müttefiklik varsa bu Türkiye'yi müttefiklik hukuku içerisinde bir tampon bölge gibi kullanma alışkanlığından NATO ülkelerinin vazgeçmesiyle ilgili de bir fırsat bu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da işlenen Muhammet Burhan olayında son durum!Müge Anlı'da işlenen Muhammet Burhan olayında son durum!
19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan
İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"
Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

İlginizi Çekebilir

Victoria's Secret modelinin büyük itirafı olay oldu

Victoria's Secret modelinin büyük itirafı olay oldu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

“Erkeklerden bıktım” dedi! Yeni sevgilisini tanıttı

“Erkeklerden bıktım” dedi! Yeni sevgilisini tanıttı

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.