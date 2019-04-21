İsveç'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İsveç Türk Gençlik Federasyonu (TUF) tarafından Kungstredgarden (Kralın Bahçesi) Parkı'nda yapılan kutlamaya Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, Türk STK temsilcileri ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek "Etkinliğe yoğun ilgi var. Ben de bir büyükelçi olarak vatandaşlarımızın ve gençlerimizin arasında olmaktan mutluluk duydum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum, ülkemizdeki sıcak kutlamanın aynısının buraya da yansıtılmasından dolayı da gençlerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TUF Başkanı Damla Höktan ise Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara arman ettiği bu etkinliği 16. kez Stockholm'de gerçekleştirmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Programda, Türk yemeklerinin yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü. Pop şarkıcısı Cem Belevi ve İsveçli müzisyenlerin konser verdiği kutlamada, miniklerden oluşan halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

