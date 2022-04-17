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İsveç'te aşırı sağcı grubun Kuran yakma eylemi ve karşı gösteriler nedeniyle gerginlik yaşanıyor

17.04.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç, Kuran yakan ve yeniden yakmayı planlayan aşırı sağcı bir grubun mitingleri ve onlara yönelik protestolar nedeniyle üç gecedir gerginlik yaşıyor.

İsveç'te aşırı sağcı grubun Kuran yakma eylemi ve karşı gösteriler nedeniyle gerginlik yaşanıyor

Ülkenin güneyindeki Malmö kentinde, radikal sağcı görüşleriyle bilinen Rasmus Paludan liderliğindeki 'Stram Kurs' (Sert Tutum) hareketinin bir araya gelmesinden sonra Cumartesi günü geç saatlerde şiddet olayları patlak verdi.

Kentte araçlar ateşe verildi ve bazı protestocular polise taş attı.

Son günlerde İsveç, polis ile Stram Kurs karşıtı göstericiler arasında bir dizi çatışmalara sahne oldu.

Aşırı sağcı grubun, başkent Stockholm'ün banliyöleri ile Linköping ve Norrköping kasabalarında düzenlediği mitinglerin ardından çıkan karşı gösterilerde en az 16 polis memurunun yaralandığı ve çok sayıda polis aracının imha edildiği bildirildi.

İsveç ulusal polis şefi Anders Thornberg, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kayıtsız kaldıklarını belirterek, "Daha önce de şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey" dedi.

Perşembe günü bir mitingde Kuran yakılması ve başka mitinglerde de bu eylemin tekrarının planlanması üzerine, aşırı sağcı grubun eylemlerine yönelik öfke İsveç sınırlarının ötesine de yayıldı.

Irak dışişleri bakanlığı Pazar günü İsveç maslahatgüzarını Bağdat'a çağırdı ve olayın İsveç ile genel olarak Müslüman toplumlar arasındaki ilişkiler üzerinde "ciddi yansımaları" olabileceği uyarısında bulundu.

Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer bazı Avrupa ülkelerinde de benzer Kuran yakma eylemleri planlamaya çalıştı.

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