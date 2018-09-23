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İsviçre'de burkaya bir yasak daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:02 | Son Güncelleme

İsviçre'de ülke genelinde üç farklı başlıkta halk oylamasına gitti - Ticino'nun ardından St. Gallen Kantonu'nda da kamuya açık alanlarda burka giyilmesini yasaklandı - Çiftçilere daha fazla destek verilmesini içeren yasa tasarıları reddedildi

CENEVRE (AA) - İsviçre'de Ticino'nun ardından St. Gallen Kantonu'nda da kamuya açık alanlarda burka giyilmesi yasaklandı.

İsviçre'de halk bugün 26 kantonda 3 ana başlıkta referanduma gitti.

Ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde yer alan Ticino'da, 2013 yılında yapılan referandumun ardından yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesi yasaklanmasının ardından, halk bu kez St. Gallen kantonunda aynı yasağa ilişkin sandığa gitti.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, bazı sol partilerin itirazına rağmen St. Gallen'de yapılan oylamada burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesinin yasaklanması, sandığa gidenlerin üçte ikisinin oyuyla kabul edildi.

St. Gallen'deki halk oylamasına toplam seçmenin yüzde 35,8'ine tekabül eden 73 bin 830 kişinin katıldığı aktarıldı.

Sağcı İsviçre Halk Partisi'den (SVP) yapılan açıklamada, yasağın burkaya karşı "önleyici" etkisinin olması temenni edilirken, muhalifler ise ülkede kadınları burka giymeye zorlamanın zaten yasak olduğunu anımsatarak, getirilen yasağı "popülist bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Burka yasağıyla birlikte, kanton polisi, yüzün kapatılmasınının, "kamu güvenliğini, dini ve sosyal barışı tehdit edip etmediği" hususunda karar verme yetkisine sahip olacak.

St. Gallen polisinden Adalet Direktörü Fredy Fassler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sonucun sürpriz olmadığını, bununla beraber "neredeyse hiç etkisinin olmayacağını" vurguladı. "St. Gallen'de burka giyen hiç kimseyi görmedim." diyen Fassler, kanton polisinin burka giyen hiçbir kadını cezalandırmasını beklemediğini belirtti.

- İsviçre Parlamentosu yasağı kabul etmemişti

İsviçre'de çok az sayıda kişinin giymesine rağmen burka yasağı tartışmaları gündemden düşmezken, aşırı sağ örgütler ve İslam karşıtı gruplar, ülkenin farklı kantonlarında burka yasağına karşı kampanyalar düzenliyor.

İsviçre Federal Parlamentosu 2017 Mart ayında yapılan oturumunda, ülke genelinde burka yasağı getirilmesini içeren öneriyi kabul etmemişti.

Ülkedeki şırı sağcı Egerkingen adlı komite de burka ve yüzü kapatan diğer kıyafetlerin yasaklanması için topladığı 106 bin 600 imzayı İsviçre Federal yönetimine teslim etmişti.

- Bisikletlilere destek, çiftçilere yardıma ret

Öte yandan, ülke genelinde yapılan diğer referandumlarda, bisikletlilerin trafikteki yol hakkını içeren "bisiklet altyapısını teşvik edilmesi" inisiyatifi yüzde 74 oyla kabul edildi.

Ülkedeki çiftçileri yakından ilgilendiren diğer oylamalarda ise "adil gıda" inisiyatifi yasa tasarısı yüzde 60, "sürdürülebilir gıda" inisiyatifi de yüzde 67 ile reddedildi.

Böylelikle, İsviçre Ekonomi Bakanı Johann Schneider-Ammann'ın "tarımsal ürünlerde fiyat artışını tetikleyeceği" ve "diğer alanlardan misilleme geleceği" gerekçesiyle "tehlikeli" olarak nitelendirdiği çiftçilere daha fazla yardım yapılmasını içeren yasa tasarıları halktan kabul görmedi.

İsviçre yasalarına göre herhangi bir konuda referanduma gidilebilmesi için halkın 100 bin imza toplaması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
BURKA isviçre referandum

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