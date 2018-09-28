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İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Başkent'te çekilen bir fotoğraf görenleri isyan ettirdi. 4 yaşındaki çocuğuna tabanca ile ateş açtıran baba, o anları videoya kaydederek sosyal medyada da paylaştı. Paylaşım büyük tepki aldı

Ankara’da boş bir arsada kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Henüz oyun çağındaki oğlunun eline tabancasını veren A.K., nişan almasına yardım ederek oğluna ateş ettirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ne yaptığından habersiz olan minik, babasının eğlencesinin bir parçası oldu. Şehir eşkıyası baba, o anları da videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Vatandaşların eleştiri yağmuruna tutulan A.K., polis ekiplerince Etimesgut Polis Merkezi Amirliğine getirilerek ifadesi alındı.

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Ankara silah Çocuk

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