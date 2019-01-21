HABER

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kütahya'daki Emet-Tavşanlı yolunun 8 kilometrelik bölümünde 20 metre uzunluğunda, 4 metre derinliğinde göçük oluştu. Yolun yapımının üzerinden henüz 1 yıl geçmemişken göçük meydana gelmesi bölge halkının tepkisine neden oldu. Dar ve virajlı yolda meydana gelen bu göçüğün araç geçişi sırasında olmaması ise büyük şans olarak görüldü.

Daha önce de belli noktalarında 2 kez göçük meydana gelen yolun 8 kilometrelik kısmı daha yeni yapılmıştı. Üzerinden asit tankerlerinin yoğun şekilde geçiş yaptığı yolun yapımında kullanılan toprak, tarladan alınmıştı.

Yol yapımında tarladan alınan toprak kullanılmış

Kütahya'da yeni yapılan Emet-Tavşanlı yolunun 8 kilometrelik bölümünün Günlüce köyü mevkisinde 20 metre uzunluğunda 4 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Yol trafiğe kapatıldı. Daha önce de belli noktalarında 2 kez göçük meydana gelen 8 kilometrelik yeni yapılan yolun daha bir yıl olmadan yine trafiğe kapatılması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı.
Üzerinde bor madeni ve asit tankerlerinin yoğun bir şekilde geçiş yaptığı yolda, trafiğin kazma kürekle 60 yıl önce yapılan eski yola kaydırılması vatandaşlarda endişe oluşturdu. Son derece dar ve virajlı yollarda yerleşim merkezlerinin içinden geçen bor madeni ve asit yüklü tırların geçmesi vatandaşları korkutuyor. Kuzey-Güney hatlarından birisi olan Güney Marmara’dan Domaniç üzerinden Tavşanlı - Emet - Hisarcık - Simav'dan güneye uzanan bu yolun bir türlü bitirilememesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.
Uzun yıllardır Emet ilçesinde ticaretle uğraşan İsmail Elmacı, ''Bu yol yapılırken trilyonlar harcandı. 5 kilometrelik yapımı devam eden yolun 6 - 7 kilometresinin bile açılması bizi sevindirmişti. Ancak sevindik bir ay önce tekrar açıldı şu an yine kapandı.
Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Emet Etibor ve Hisarcık'ın ülkeye kazandırdığı ekonomik değer ortada. Lütfen bu yolu görsünler. Karadeniz'de denize dolgu yapıp yol yapıyorlar, Bolu dağları deldiler tüneller yaptılar. Biz neden bu yolu yapamadık'' diye tepkisini ortaya koydu.
Bölgede yaşayan vatandaşlar yolun dolgusunun tarladan alınan toprakla yapıldığını, dolguya taş konulmadığını ve yolun sağlıklı olmadığını belirtti. Göçüklerin araç geçişi sırasında olmamasının büyük şans olduğunu dile getirdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya göçük

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Adını ikinci metrobüs koyduk ama...

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Adını ikinci metrobüs koyduk ama...

Şanlıurfa'da gökyüzüne 'güvercin döküldü'

Şanlıurfa'da gökyüzüne 'güvercin döküldü'

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

G.Saray için sağlık kontrolünden geçecek!

G.Saray için sağlık kontrolünden geçecek!

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Neymiş Duble yol yapmışlar Neymiş Her yeri Tren rayları ile donatmışlar..Cengiz İnşaat boşuna konuşmuyor Biz bu milletin a...m..koyacağız dedi ve koyuyor da Çöken Asfalt yol Resimden de anlaşıldığı gibi yolda hiç dolgu yok. Devletin çıkartığı şartnamede KARAYOLLARıNIn ZAYıF ZEMiN PROBLEMLERi VE ONLEMLER Kitapındaki maddeler uygulansa bu yol yüz yıl gider ama bu inşattı deneteyecek nerede mühendis nerede görevini yapaçak devlet memuru
17 yıldır Cumhuriyet döneminde kazanımlarını satarak geçinen iktidar, övüne bildikleri bir tek geçemediğimiz,halkı soyan yandaşını zengin eden yolları vardı, onu da beceremiyorlar.Yol yapmak öyle basit iş değil,bilim ister,mühendislik ister,dürüstlük,vicdan ister,çalmamak çarpmamak ister.Öyle iktidarın adamının birinin söylediği gibi "Bu milletin a...a koyacağız" demekle olmuyor,oluyorsa da böyle oluyor...
Aha size yol yaptı yol yol diyenlere.Ne malum şu an gittiğin yolun çökmeyeceği.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

CHP'li Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır

Bu sözler olay yaratacak: Fazıl Say değil Erdoğan geri adım attı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

Sigara içen Diyanet personeline kötü haber! Bu yıldan itibaren başlıyor...

Diyanet'ten flaş karar! Sigara içenlere kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.