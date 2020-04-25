İtalya: 2020'de uluslararası turizm olmayacak, vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planlıyoruz

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü ve aileleri desteklemek için bu yaz vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planladıklarını açıkladı.

La Repubblica gazetesine bir mülakat veren Franceschini, aile başına 500 euro tatil ikramiyesi planıyla ilgili bir soru üzerine, böyle bir plan üzerinde çalıştıklarını ancak henüz bir miktar belirlemediklerini söyledi.

Bakan Franceschini, "Aile başına 500 euro mu, yoksa kişi başına daha düşük bir miktar mı olacağını söylemek için henüz erken" dedi.Franceschini, bu desteğin belirli bir gelir seviyesinin altındaki çocuklu ailelere verileceğini belirtti ve ekledi:

"Bu hem işletmelere hem de ailelere yardım etmenin bir yolu".

Franceschini ayrıca turizmin koronavirüs krizinden en ağır etkilenen sektör olduğunu vurguladı.

'Bu yıl uluslararası turizm olmayacak'

İtalya'da hükümetin bu yaz iç turizmi teşvik amaçlı "İtalya içinde seyahat" temalı bir paket açıklaması bekleniyor.

Ülkede turizm gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 13'ünü oluşturuyor.