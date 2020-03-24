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İtalya’daki sorumsuzluk yetkilileri çileden çıkardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen İtalya’da halkın sorumsuz davranışları yetkilileri çileden çıkardı. Bazı belediye başkanları sokakta gezinen insanları sert uyarılarla evlerine göndermeye çalışırken bazıları ise sinirlerine yenik düşerek sosyal medyadan ateş püsküren videolar yayınladı.

İtalya’daki sorumsuzluk yetkilileri çileden çıkardı!

İtalya'da yetkililer sosyal medya üzerinden halka 'evde kalın' çağrısı yapıyor. İtalya'da halkı evde tutmakta zorluk çeken yerel yöneticiler, yoğun çaba sarf ediyor. Kimisi bizzat sokağa çıkıp, yasağa uymayanları tek tek evlerine gönderirken kimisi ise mesajını sosyal medya yoluyla iletiyor.

Bari şehrinin Belediye Başkanı Antonio Decaro çareyi sokağa çıkıp vatandaşları tek tek uyarmakta buldu. Campania Bölgesi Başkanı Vicenzo De Luca, okulların kapanmasıyla öğrencilerin evde mezuniyet partisi vereceği duyumları üzerine, öğrencileri kendine has üslubuyla tehdit etti. De Luca, paylaştığı videoda parti veren öğrencilerin evlerine ateş püskürten silahlarıyla birlikte polisleri yollayacağını duyurdu.

Reggio Calabria Belediye Başkanı Guiseppe Falcomata ise sokağa çıkan insanları "Bu bir film değil, siz de Will Smith değilsiniz. Evinize dönün." diyerek uyardı.

İtalya'da şu ana kadar 59 bin 138 koronavirüs vakası tespit edilirken, salgından dolayı 5 bin 476 kişi hayatını kaybetti.


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