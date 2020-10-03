İtalya: Göçmen gemisini bloke eden eski içişleri bakanı Salvini "adam kaçırma" suçlamasıyla hakim karşısında

Matteo Salvini Catania'da bugün ilk kez ön duruşma hakiminin karşısına çıktı. Ön duruşma hakimi davanın devamı yönünde karar verir ve Salvini suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Halen senatör olan Salvini'nin yargılanabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyordu. Senato'da geçen Şubat ayında yapılan oylamada eski bakanın yargılanmasının önü açılmıştı.

Halen muhalefetteki Lig partisinin lideri olan Salvini, Temmuz 2019'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sıradaki eylemleri nedeniyle yargılanıyor.

Salvini mahkum edilirse seçimlere katılma hakkını da kaybedebilir. Son aylarda destek kaybetse de Salvini'nin partisi Lig, halen yüzde 25'e yakın destekle ülkenin en güçlü partisi konumunda. Geçen yıl yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise Lig yüzde 34 oy oranına ulaşmıştı.

Öte yandan Salvini'nin yargılanmasına devam edilmesi halinde göç meselesinin yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşebileceği ve Salvini'nin bundan fayda sağlayarak desteğini yeniden yükseltebileceği de öngörüler arasında.

"Yine olsa yine yaparım"

Salvini'nin partisi Lig ile 5 Yıldız Hareketi, Haziran 2018-Ağustos 2019 arasında koalisyon hükümetindeydi. Bu dönemde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, göçmen karşıtı bir politika yürütmüş ve Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda geminin İtalyan limanlarına girişine günlerce izin vermemişti.

Salvini ise bu eylemleri "İtalyanların güvenliği ve vatan savunması" için yaptığını söylüyor. Salvini bugünkü ön duruşma öncesi yaptığı açıklamada da "Yine olsa yine aynı şeyi yaparım" dedi.