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İtalya'da 10 kişiyi ilaç karışımıyla öldüren doktora ömür boyu hapis cezası

14.04.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin kuzeyindeki Saranno Hastanesi'nde acil serviste başhekim olan Doktor Leonardo Cazzaniga, 2011-2014 yılları arasında sekiz hastasını ölümcül ilaç karışımıyla öldürmekten suçlu bulundu. Cazzaniga, ömür boyu hapse mahkum edildi. İtalyan basınına göre Cazzaniga kendisine "ölüm meleği" diyordu.

İtalya'da 10 kişiyi ilaç karışımıyla öldüren doktora ömür boyu hapis cezası

İtalya'da hastalarını ve sevgilisinin akrabalarını ilaç karışımıyla öldürmekten suçlu bulunan Doktor Leonardo Cazzaniga, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Saranno Hastanesi'nde acil serviste başhekim olan Cazzaniga'nın, 2011-2014 yılları arasında sekiz hastasını ölümcül ilaç karışımıyla öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

65 yaşındaki Cazzaniga, hastalarının yanı sıra sevgilisi Laura Taroni'nin eşini ve kayınpederini de öldürmüştü.

Cazzaniga, suçlandığı cinayetlerden üçünden ise beraat etti.

Saranno Hastanesi'nde hemşirelik yapan Taroni de kocasını ve annesini öldürmekten suçlu bulunarak 30 yıl hapse mahkum edilmiş, kayınpederinin öldürülmesinde ise suçlu bulunmamıştı.

'Ölüm meleği'

Hastalarını anestezi ilacını da içeren bir karışımla öldürmekle suçlanan Cazzaniga, bu eylemi hastaların "acısını dindirmek" için yaptığını öne sürüyordu. İtalyan basınına göre Cazzaniga kendisine "ölüm meleği" yakıştırması da yapıyordu.

Doktorun avukatlığını yapan Andrea Pezzangora geçen yılki duruşmalardaki savunmasında, müvekkilinin "narsist kişiliğinin tutsağı" olduğunu söylemişti.

Avukat Pezzangora, "ölüm meleği" yakıştırması hakkında da "Cazzaniga'nın bahsettiği bu karakter, yok edici bir melek değil, insanlara yardım ederek cennete eşlik eden bir melek" demişti.

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