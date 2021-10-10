HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı

İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı

10.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın başkenti Roma'da aşı ve Covid sertifikası karşıtlarının gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Aralarında neofaşist grupların da yer aldığı belirtilen göstericiler ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırdı. Şiddet eylemlerini tetiklediği öne sürülen neofaşist Forza Nuova partisinin kapatılması çağrıları yükseliyor.

İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı

İtalya'nın başkenti Roma'da aşı ve Covid sertifikası karşıtlarının gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Aralarında neofaşist grupların da yer aldığı belirtilen göstericiler ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırdı. Şiddet eylemlerini tetiklediği öne sürülen neofaşist Forza Nuova partisinin kapatılması çağrıları yükseliyor.

İtalya'da hâlâ birçok mekan ve etkinlik için zorunlu olan Covid sertifikaları, 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlar için de zorunlu hale gelecek. Yeşil pasaport olarak anılan Covid sertifikalarını aşı yaptıranlar, hastalığı geçirip iyileşenler ya da test sonucu negatif olanlar alabiliyor.

Aralarında aşı karşıtları, Covid sertifikası zorunluluğuna itiraz edenler ve neofaşist grupların da yer aldığı 10 bine yakın kişi Cumartesi akşamı Roma'nın merkezinde gösteri yaptı. Piazza del Popolo meydanında yapılan gösteri sonrası bazı gruplar yakındaki başbakanlık binası ve Cgil sendikası merkezine yürüdü.

Polis, başbakanlık binasına yaklaşılmasına izin vermezken sendika binasına ulaşan bir grup binaya zorla girerek tahribata yol açtı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteride 12 kişi gözaltına alındı.

Faşizm referanslı örgütler kapatılsın çağrısı

İtalyan basınına göre Cgil sendikasının merkezine saldıran grubun başını neofaşist Forza Nuova partisi yetkilileri çekiyordu. Bugünkü gazetelerin birçoğunun manşetinde de "faşist saldırı" ifadesi yer aldı.

Olaylar sonrası Forza Nuova'nın kapatılması çağrıları tekrar yükselmeye başladı.

Ülkenin en büyük partilerinden, merkez-soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta gösteri sonrası yaptığı açıklamada, "Artık Forza Nuova'yı kapatmanın vakti geldi" dedi.

Faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) de faşizme referans yapan tüm partilerin kapatılması çağrısını yineledi. Anpi'nin açıklamasında, "amasız, fakatsız, eğersiz, faşizme atıfta bulunan tüm örgütlerin hemen feshedilmesi için" İçişleri Bakanlığı ve hükümete çağrı yapıldı.

Anpi, şiddet eylemlerine karşı Cgil sendikasına destek için bugün tüm ülkede gösteri çağrısı da yaptı.

Sendikalar faşizm karşıtı gösteri yapacak

Merkezi saldırıya uğrayan Cgil sendikası "faşizm referanslı tüm örgütlerin kapatılması gerektiğini" belirtti ve 16 Ekim'de diğer sendikalarla birlikte faşizm karşıtı bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Başbakan Mario Draghi ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da şiddet eylemlerini kınayarak Cgil ile dayanışma mesajı verdi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Covid 19'a karşı aşı kampanyasının süreceği vurgulandı ve "yurttaşlık duygusuyla" kampanyaya katılan milyonlarca vatandaşa teşekkür edildi.

İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 80'ine denk gelen 43 milyondan fazla kişi aşı dozlarını tamamladı. En az bir doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 85'e ulaştı.

Ipsos araştırma şirketinin geçen Ağustos'ta yaptığı ankete göre ülkede aşı karşıtlarının oranı yüzde 7, kararsızların oranı ise yüzde 10 civarında. Eylül'de yapılan Euromedia araştırmasına göre ise İtalyanların yüzde 75'i Covid sertifikası zorunluluğuna destek veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
AB'de 'Polonya' depremi! Macaristan'dan destek geldiAB'de 'Polonya' depremi! Macaristan'dan destek geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Bakan Soylu açıkladı! 40 yıl sonra bir ilk

Bakan Soylu açıkladı! 40 yıl sonra bir ilk

Sosyal medya bunu konuşuyor! Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girdi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.