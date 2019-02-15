HABER

İtalya'da aşırı sağ partiden "AB'den çıkabiliriz" söylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:08 | Son Güncelleme

Hükümet ortağı aşırı sağcı Lig Partisinden Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Claudio Borghi: "26 Mayıs'taki AP seçimleri bizim için son umut. Eğer hiçbir şey değiştiremezsek ve Avrupa İtalya'ya zarar veren politikalarına devam ederse, ben kişisel olarak AB'den çıkılması fikrini ortaya atacağım"

MADRİD (AA) - İtalya'da, koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağcı Lig Partisinden milletvekili ve Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı olan Claudio Borghi, 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya açısından bir yenilik getirmemesi halinde Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmayı tartışmaya açacaklarını söyledi.

İtalya'da bir işçi sendikasının organize ettiği toplantıda konuşan Borghi, "26 Mayıs'taki AP seçimleri bizim için son umut. Eğer hiçbir şey değiştiremezsek ve Avrupa İtalya'ya zarar veren politikalarına devam ederse, ben kişisel olarak AB'den çıkılması fikrini ortaya atacağım." dedi.

AB'den çıkmanın kolay olmadığını, bunun Brexit'te açıkça görüldüğünü kaydeden Claudio Borghi, buna rağmen İtalya açısından AB ile ilişkilerde "limitlerin zorlandığını" savundu.

Borghi, "AB projesi İtalya için zehirli ve iflas edecek düzeyde. Eğer ortam zehirli olmaya devam ederse, ben (dışarı çıkalım) diyeceğim." diye konuştu.

Aynı zaman Lig Partisinin ekonomi sorumlusu olan Claudio Borghi, "Almanya'nın rehberliğinde AB'de alınan ekonomik, sosyal ve göç politikalarıyla ilgili kararların İtalya'ya zarar verdiğini ve 26 Mayıs'taki AP seçimlerinden sonra böyle devam etmesini istemediklerini" vurguladı.

Öte yandan, İtalya'da koalisyon hükümetinin diğer ortağı 5 Yıldız Hareketinden (M5S) milletvekili Francesco D'Uva ise Borghi'nin açıklamalarını eleştirerek, "AB'den çıkmak gibi bir niyetimiz yok. Bu yüzden ekonomimizi ve yatırımcıların güvenini etkileme riski bulunan açıklamalardan kaçınmak daha iyi olur." şeklinde konuştu.

İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından yürütülen uzun müzakerelerin sonrasında haziran ayında aşırı sağ görüşlü Lig Partisi ile sistem karşıtı M5S'nin kurduğu koalisyon hükümeti ülkeyi yönetiyor.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’nın yeni projelerine tam destekCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’nın yeni projelerine tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmediCumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşırı sağcı Lig partisi İtalya İtalya-AB ilişkileri

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.