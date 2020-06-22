İtalya’da bir köy 'ücretsiz tatil kampanyası' başlattı

İtalya'nın Molise bölgesindeki bir köy, turizmi canlandırmak için bedava konaklama kampanyası başlattı.

Campobasso kentine bağlı San Giovanni in Galdo köyünün başlattığı "Kendine Molise'yi hediye et" isimli projeyle, Temmuz-Eylül ayları arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilecek. Yaklaşık 500 nüfuslu köyün tarihi merkezindeki boş evler ücretsiz olarak turistlere açılacak.

Belediye ve "Morrutto'nun Dostları" isimli derneğin ortaklaşa yürüttüğü kampanyadan faydalanabilmek için Molise bölgesinde yaşamıyor olmak ve bu bölgede eve ya da aileye sahip olmamak şartı aranıyor.

Katılımcılar tarihi merkezdeki bir evde bir hafta ücret ödemeden konaklayabilecek, ancak ulaşım ve yemek gibi masrafları kendileri karşılayacak.

İsmini tarihi kent merkezinden alan "Morrutto'nun Dostları" derneğinin başkanı Stefano Trotta, halen tarihi merkezde 440 ev bulunduğunu ancak burada yaşayan aile sayısının 12 olduğunu söyledi.

Dernek, köyün "denize ve dağlara 40 dakika, Roma ve Napoli'ye 2 saat mesafedeki stratejik konumunun yanı sıra üstün bir yaşam kalitesine de sahip olduğunu" vurguladı.