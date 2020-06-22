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İtalya’da bir köy 'ücretsiz tatil kampanyası' başlattı

22.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

İtalya’nın Molise bölgesindeki bir köy, turizmi canlandırmak için bedava konaklama kampanyası başlattı.

İtalya’da bir köy 'ücretsiz tatil kampanyası' başlattı

İtalya'nın Molise bölgesindeki bir köy, turizmi canlandırmak için bedava konaklama kampanyası başlattı.

Campobasso kentine bağlı San Giovanni in Galdo köyünün başlattığı "Kendine Molise'yi hediye et" isimli projeyle, Temmuz-Eylül ayları arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilecek. Yaklaşık 500 nüfuslu köyün tarihi merkezindeki boş evler ücretsiz olarak turistlere açılacak.

Belediye ve "Morrutto'nun Dostları" isimli derneğin ortaklaşa yürüttüğü kampanyadan faydalanabilmek için Molise bölgesinde yaşamıyor olmak ve bu bölgede eve ya da aileye sahip olmamak şartı aranıyor.

Katılımcılar tarihi merkezdeki bir evde bir hafta ücret ödemeden konaklayabilecek, ancak ulaşım ve yemek gibi masrafları kendileri karşılayacak.

İsmini tarihi kent merkezinden alan "Morrutto'nun Dostları" derneğinin başkanı Stefano Trotta, halen tarihi merkezde 440 ev bulunduğunu ancak burada yaşayan aile sayısının 12 olduğunu söyledi.

Dernek, köyün "denize ve dağlara 40 dakika, Roma ve Napoli'ye 2 saat mesafedeki stratejik konumunun yanı sıra üstün bir yaşam kalitesine de sahip olduğunu" vurguladı.

Kampanyanın organizatörleri, Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde turizmin darbe aldığı bir dönemde küçük ve tanınmayan bölgelerin canlandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Morrutto'nun Dostları derneği, kampanyanın geçen hafta sonunda duyurulmasının ardından 24 saat içinde ülke içinden ve Avrupa'dan yüzlerce talep aldıklarını açıkladı. Kampanyaya katılmak için bir form doldurup e-posta ile göndermek gerekiyor.

Ansa haber ajansına göre, San Giovanni in Galdo'daki pilot projenin ardından başka köy ve kasabalar da yavaş ve turizmi canlandırmak için benzer kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.

'Molise aslında yok'

İtalya'nın en küçük ve düşük nüfuslu bölgelerinden olan Molise, sakinliği ve kitlesel turizmin yaygın olmamasıyla da tanınıyor. Küçüklüğü ve az tanınırlığı nedeniyle İtalya'da esprilere konu olan Molise hakkındaki en yaygın deyiş, "Molise aslında yok" şeklinde.

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi de geçen Ocak ayında hazırladığı "2020'de gidilmesi gereken 52 yer" listesine Molise'yi de dahil etmiş ve "Molise'yi hiç duymadınız mı? Utanmanıza gerek yok. İtalyanların bile birçoğu bu bölgeye gitmemiştir" diye yazmıştı. New York Times bu bölgenin kalabalıklardan uzak antik yerleşim yerleri, bozulmamış sahilleri, kayak ve yürüyüşe uygun dağlarıyla "ülkenin en muhteşem bölgelerinden biri" olduğunu yazmıştı.

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