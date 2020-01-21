İtalya'da Salvini'nin dokunulmazlığı Senato Genel Kurulu'nda görüşülecek

İtalya'da, hakkında yargılama ve bu nedenle dokunulmazlığının kaldırılması talebi olan aşırı sağcı lider Matteo Salvini, söz konusu talebin Senato Genel Kurulu’nda görüşülmesini sağlamak için kendi partisinin senatörlerine, ilgili komisyonda "evet" oyu verdirdi.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri günlerce sahil güvenlik gemisi Gregoretti'de rehin tuttuğu iddiasıyla hakkında yargılama ve dokunulmazlığının kaldırılması talebi bulunan Salvini için, Senato'nun dokunulmazlık komisyonunda kritik bir oylama yapıldı.

Ülkenin endüstri bölgesi ve solun kalesi olarak bilinen Emilia-Romagna ile Calabria bölgelerinde pazar günü yapılacak yerel seçimlerin öncesine denk gelmesi sebebiyle Salvini’nin dokunulmazlığı üzerindeki oylama, İtalyan iç siyasetini hareketlendirdi.

İktidardaki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD) ve diğer küçük partiler, Salvini’nin seçim öncesi mağdur rolü oynamaması için, Senato'nun dokunulmazlık komisyonundaki oylamayı boykot etti. Salvini ise iktidar partilerinin bu siyasi manevrasına karşılık, Lig Partili senatörlerden dokunulmazlık dosyasını Senato Genel Kurulu’na sevk etmeye yönelik olumlu oy kullanmalarını istedi. Bunun sonucunda, iktidar partilerinden 12 senatörün boykot ettiği, diğer sağ partilerin "hayır" oyu verdiği komisyon oylamasında, 5 Lig Partili, kendi liderlerinin dosyasını Senato Genel Kurulu’na gönderecek kararı çıkarttı.