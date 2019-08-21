İtalya'daki hükümet krizi

İtalya'da teamüller gereği cumhurbaşkanları, siyasi istişarelerde partiler arasında mevcut parlamento aritmetiğinde güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulup kurulamayacağı ihtimaline bakıyor. İstişarelerden sonuç çıkmaması durumunda, cumhurbaşkanı parlamentonun alt ve üst kanadını feshedip, erken seçim kararını açıklayabiliyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella, istişarelerine yarın da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Mattarella, daha sonra parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati’yi ve parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico’yu ayrı ayrı kabul etti. Her iki isim de Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin ardından açıklama yapmadı.

Mattarella, istişareler kapsamında bugün ilk olarak eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ile telefonda görüştü.

Ülkede ay başından bu yana devam eden ve dün Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasıyla tırmanan krizde gözler, Cumhurbaşkanı Mattarella’ya çevrildi.

- Demokratik Parti, geçici değil, güçlü hükümet istiyor

Parlamentoda sahip olduğu sandalye sayısıyla 3. büyük parti konumundaki Demokratik Parti (PD), parti içinde krize yönelik yol haritasını belirledi. PD Genel Sekreteri Nicola Zingaretti, yaptığı açıklamada, parti yönetim kurulunda oy birliğiyle PD’nin güçlü bir hükümetin kurulmasına destek vermesi kararının alındığını bildirdi. Zingaretti, güçlü bir hükümet kurulamıyorsa tercihlerinin bir an önce seçimlere gitmek olacağını da söyledi.

- PD’den 5 Yıldız Hareketi’ne 5 şart

Ülkede 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile PD’nin diğer küçük partilerin de desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurabileceğine dair senaryolar öne çıkmaya başladı.

Basına yansıyan haberlerde, Zingaretti'nin, PD yönetim kurulu toplantısında, M5S'e, güçlü bir hükümet için 5 maddelik şart koştuğu belirtildi. Zingaretti, söz konusu 5 maddeyi; Avrupa Birliği’ne sadık üyelik, temsili demokrasinin tam olarak tanınması, çevresel sürdürülebilirliğe dayalı gelişim, düzensiz göç akınını idare etme biçiminin Avrupa’nın tam liderliği altında değişimi ile ekonomik ve sosyal tarifelerde yeni yatırım sezonu açacak şekilde değişikliğe gidilmesi olarak sıraladı.