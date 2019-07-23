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İtalyan tenor Safina, sahipsiz hayvanlar için sahneye çıkacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

İtalyan tenor Alessandro Safina sahipsiz hayvan barınakları yararına verilecek konserde sahne alacak.Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile düet şarkıları ile Türkiye’de gönülleri fetheden İtalyan tenor bir kez daha Türkiye’de.

İtalyan tenor Safina, sahipsiz hayvanlar için sahneye çıkacak

İtalyan tenor Alessandro Safina sahipsiz hayvan barınakları yararına verilecek konserde sahne alacak.
Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile düet şarkıları ile Türkiye’de gönülleri fetheden İtalyan tenor bir kez daha Türkiye’de. Çeşme Çesal Derneği’nin düzenlediği, sahipsiz hayvan barınakları yararına verilecek konserde, dünyaca ünlü pop tenor Alessandro Safina 11 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
Kurban Bayramı’nın ilk günü gerçekleşecek olan konserde, Alessandro Safina’ya Nez, Yanni’nin ekibinden bilinen dünyaca ünlü arp virtüözü Victor Espinola ve 45 kişilik İzmir Devlet Senfoni orkestrası eşlik edecek. Geliri sokak hayvanlarına bağıslanacak konser, seyircilerini müzik ziyafeti sunacak.
Konser programının yanında 10 Agustos’ta Aya Yorgi Shayna Plaj’ında Safina’nın ev sahipliğini yapacağı ve geliri, yine sahipsiz hayvanlara bırakılacak partide Safina, Türk seyircisiyle buluşacak. Victor Espinola ve Dj Drummer Jay kulakların pasını silecek arp ve davul şov ile hünerlerini sergileyecek.

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