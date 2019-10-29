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İtalyan ve Bulgar çift 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de nikah kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

İkisi de mozaik işi yapan Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello, hayatlarını birleştiren imzayı 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de attı.Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğlence programında sürpriz nikah kıyıldı.

İkisi de mozaik işi yapan Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello, hayatlarını birleştiren imzayı 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de attı.
Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğlence programında sürpriz nikah kıyıldı. 15 yıl önce bir Karadeniz turu sırasında Gümüşhane’de tanışan ve Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello hayatlarını birleştiren imzayı da yine Gümüşhane’de attı.
Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen nikahı Belediye Başkanı Ercan Çimen kıyarken, ilk kez yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydığını kaydeden Başkan Çimen, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Tercüman aracılığıyla kanunen sorulması gereken soruları çifte ileten Başkan Çimen, daha sonra aile cüzdanını Bulgar Mariya Vaskova Nikolova’ya teslim etti. Nikah sorularına hem gelin hem de damadın Türkçe “Evet” demeleri dikkatlerden kaçmadı.
Nikah sırasında alanı dolduran gençlerin “Ayağına bas” söylemlerini tercüman aracılığıyla duyan Bulgar gelin Mariya, damadın ayağına basmayı ihmal etmedi ve bu hareketi büyük alkış aldı.
Başkan Çimen yeni evlenen çifte Türk bayrağı hediye ederken, İtalyan Dario Santaniello Türk bayrağını öperek teslim aldı.
Belediye Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 29 Ekim programı nedeniyle yaklaşık 2 bin gencin şahitlik ettiği nikahın ardından yabancı uyruklu çift ilk dansını da öğrencilerin arasında gerçekleştirdi.
Gelinin buketini atma anında üniversite öğrencileri buketi tutabilmek için birbiriyle yarışırken, Bulgar ve İtalyan çift hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadı.
Damat İtalyan Dario Santaniello, 15 yıllık bir ilişkiden sonra evlenmeye karar verdiklerini ve tanıştıkları şehir olan Gümüşhane’de evlenmek istediklerini belirterek, bundan sonraki hayatlarına İstanbul’da devam edeceklerini söyledi.
Nikah günlerinin 29 Ekim gibi önemli bir güne denk gelmesini de değerlendiren Dario, “Tesadüf oldu ama bizim için çok anlamlı ve güzel oldu” şeklinde yorumladı.

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