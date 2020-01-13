HABER
  4. Yakıtı biten motosikleti iple böyle çekti! Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada

Yakıtı biten motosikleti iple böyle çekti! Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kasksız bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti iple bağlayarak onlarca aracın arasında iple çekti. Her iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi

Esenyurt Haramidere yolu E-5 istikametinde ilerleyen motosikletli bir kişi, motosikletinin yakıtı bitince bir tanıdığını arayarak yardım istedi.

Motosikletlinin yanına gelen başka bir motosikletli ise yakıt alıp gelmek yerine çareyi motosikleti iple çekerek petrole götürmekte buldu.

Kasksız motosikletliler, akan trafikte birbirine bağlı bir şekilde uzun süre ilerleyerek kazaya davetiye çıkarttı.

Yaşanan bu tehlikeli yolculuk anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Büyükçekmece'de tehlikeli yolculuk kameradaBüyükçekmece'de tehlikeli yolculuk kamerada
O halde görünce dayanamadıO halde görünce dayanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik Motosiklet Esenyurt İp

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılar

Elektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılar

Son dakika! Hakkari'de Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı

Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı!

Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kimseye aldırış etmediler!

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Sarıyer'de tehlikeli anlar! Motosikletlilerin kazası kask kamerasında

Sarıyer'de korkunç anlar kask kamerasında

Büyükçekmece'de tehlikeli yolculuk kamerada

Büyükçekmece'de tehlikeli yolculuk kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.