Yakıtı biten motosikleti iple böyle çekti! Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada

Esenyurt Haramidere yolu E-5 istikametinde ilerleyen motosikletli bir kişi, motosikletinin yakıtı bitince bir tanıdığını arayarak yardım istedi.

Motosikletlinin yanına gelen başka bir motosikletli ise yakıt alıp gelmek yerine çareyi motosikleti iple çekerek petrole götürmekte buldu.

Kasksız motosikletliler, akan trafikte birbirine bağlı bir şekilde uzun süre ilerleyerek kazaya davetiye çıkarttı.

Yaşanan bu tehlikeli yolculuk anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

