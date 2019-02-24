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İtfaiyecilerin topladığı binlerce ilaç Hatay'da ihtiyacı olanlara gönderilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiyeciler, evlerde kullanılmayan ilaçları toplayarak Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderecek.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiyeciler, evlerde kullanılmayan ilaçları toplayarak Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllü itfaiyecileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Dağıtılan el ilanları, muhtarlıklar ve camilerden yapılan anonslar aracılığıyla vatandaşlardan evlerinde kullanmadıkları ilaçları kendilerine getirmelerini isteyen gönüllü itfaiyeciler, 20 gün içerisinde yaklaşık 35 koli ilaç topladı. Vatandaşlardan gelen ilaçların son kullanma tarihlerini tek tek kontrol ettikten sonra sınıflarına göre kolileyen itfaiyeciler, Hatay'ın Yayladağı ilçesi Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ile irtibata geçti. Gönüllü itfaiyecilerin ilaçları ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletme talebini kırmayan Kaymakam Yüce, ilaçların yarın gönderilmesinin ardından ilçedeki sağlık ocakları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sağlanacağı sözünü verdi. Gönüllü itfaiyeciler tarafından yapılan projeyi anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı Gönüllü İtfaiyeci arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projesi adı altında, 20 gün önce başlatmış olduğu bir çalışma. Evlerimizdeki günü geçmeyen ilaçlarımızın toplanarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi kapsamında bir proje başlattılar. Kullanmadığımız, günü geçmeyen ilaçlarımız koli olarak evlerimizde durmaktaydı. Gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bunlar, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmış olacak” dedi. Projenin ortaya çıkma aşamasından bahseden Gönüllü İtfaiyeci İsmail Ak, "Daha önce biz gönüllü arkadaşlarla beraber oradaki yetimler için bir bot kampanyası başlatmıştık. Yaklaşık 2 yıl önce 150-200 çift kadar bot gönderdik. Yaklaşık 15 bin Türkmen yetim kardeşlerimiz oradaydı. Daha önceden de elbise göndermiştik. Evdeki kullanmadığımız ilaçlarla ilgili de bir kampanya başlatalım dedik. Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki kaymakam ile görüştük. Oradaki bulunan sağlık ocakları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine bu ilaçları ulaştıracağız. Devletimizle birlikte, bizim de bir katkımız olsun dedik. Gönüllü arkadaşlarla bu işe giriştik. Nasip olursa Pazartesi günü kargo ile göndereceğiz. Çarşamba günü de kaymakamımızla irtibata geçerek sağlık ocakları vesilesiyle yerlerine ulaştırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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