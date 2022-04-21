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İtikaf ne zaman başlıyor? Ramazan’ın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İtikaf ne demek?

21.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtikaf nasıl yapılır? Ramazan’ın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İtikaf ne demek? Ramazan ayının son günlerinde ibadetlerine devam etmek isteyen Müslümanlar itikafla ilgili bilgi araştırıyor. Ramazan ayının sonlarına yaklaşılan günlerde itikafa girecek Müslümanlar itikaf başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, itikaf ne zaman başlıyor? İtikaf nasıl yapılır? İtikaf ne demek?

İtikaf ne zaman başlıyor? Ramazan’ın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İtikaf ne demek?

Ramazan’ın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İtikaf ne zaman başlıyor? İtikaf ne demek? 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan'da idrak edilmeye başlandı ve 1 Mayıs'ta son oruçlar tutulacak. Ramazan’ın son 10 günü yapılacak ibadetler arasında yer alan itikaf nasıl yapılır? İtikaf ne zaman başlıyor?

İTİKAF NASIL YAPILIR?

Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir:

“Ramazan ayının son on günü girince Rasulullah kendini ibadete verir, geceleri ihya eder ve ailesini uyandırırdı.” demiştir.

Ebu Hureyre hazretleri de “Nebi (s.a.v) her ramazan on gün itikafa girerdi, vefat ettiği sene ise yirmi gün itikaf yaptı” demiştir. Bunun bir diğer sebebi de Kadir Gecesi’ni idrak edip ihya etmiş olmaktı.

Hz. Peygamber, "Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî) buyurmuştur.

İtikaf ibadetinin önemi burada ortaya çıkar. Ramazanın son on gününde, bir mescidde dünya ile bağını kesip itikafa giren ve yalnızca Allah ile beraber olmaya niyet eden kimse, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen kadir gecesini de hakkıyla ihya etmiş olur.

İTİKAF ŞARTLARI NELERDİR?

  1. Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfda niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir.

  2. Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılınan mescidde olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

  3. Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır.

  4. Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder.

  5. İtikâf sırasında kötü ve çirkin söz söylememek, Ramazanın son on gününü ve cemaatı kalabalık olan mescidi tercih etmek, itikâf günlerinde Kur'an, hadis, Allah'ı zikir ve ibadetle meşgul olmak ve temiz elbise giyip güzel kokular sürünmek itikâfın adabındandır
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