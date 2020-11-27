İtiraf etti: Meghan Markle gibi ben de düşük yaptım

Meghan Markle, geçtiğimiz yaz aylarında düşük yaptığını, New York Time için kaleme aldığı bir mektupla açıklamış ilk çocukları Archie'yi Mayıs 2019'da kucağına aldıktan sonra ikinci bebeğini beklerken düşük yaptığını duyurmuştu. Bunun üzerine birçok kadından övgü alan Markle'a kadınların desteği sürüyor.

Meghan'ın mektubundan sonra sosyal medyadan düşük yaptığını açıklayan şov yıldızı Gemma Collins, Markle'a dikkat çekerek, 'Umarım sana böyle yazmamın sakıncası yoktur. Beni tanımıyorsun ve biz hiç tanışmadık ama dün düşük yaptığın açıklandığında ağladım. Çünkü biz aynı kaderi paylaşıyoruz ve milyonlarca kadın bu üzüntüyü yaşıyor. Ben de Temmuz'da düşük yaptım özlem duyulan bir bebeği kaybetmenin acısını en iyi biz biliriz.

'ACILARINIZI ANLATMAKTAN ÇEKİNMEYİN'

Neredeyse on yıldır bebek sahibi olmaya çalışıyorum, umutlarımın defalarca önce bir düşük, sonra başka bir düşükle altüst olmasının üzüntüsünü ve yaşadığım ağrıları anlatamam. O korkunç ilk düşükten sonra günlerce ağladım ancak sahneye çıktığımda Gemma Collins maskemi takmak zorundaydım. Çoğumuzun hissettiği dayanılmaz kederden bahsediyoruz ancak çok azımız bunun hakkında konuşuyoruz' dedi.