İtiraf etti: Meghan Markle gibi ben de düşük yaptım

Meghan Markle, geçtiğimiz yaz aylarında düşük yaptığını, New York Time için kaleme aldığı bir mektupla açıklamış ilk çocukları Archie'yi Mayıs 2019'da kucağına aldıktan sonra ikinci bebeğini beklerken düşük yaptığını duyurmuştu. Bunun üzerine birçok kadından övgü alan Markle'a kadınların desteği sürüyor.
Meghan'ın mektubundan sonra sosyal medyadan düşük yaptığını açıklayan şov yıldızı Gemma Collins, Markle'a dikkat çekerek, 'Umarım sana böyle yazmamın sakıncası yoktur. Beni tanımıyorsun ve biz hiç tanışmadık ama dün düşük yaptığın açıklandığında ağladım. Çünkü biz aynı kaderi paylaşıyoruz ve milyonlarca kadın bu üzüntüyü yaşıyor. Ben de Temmuz'da düşük yaptım özlem duyulan bir bebeği kaybetmenin acısını en iyi biz biliriz.
Neredeyse on yıldır bebek sahibi olmaya çalışıyorum, umutlarımın defalarca önce bir düşük, sonra başka bir düşükle altüst olmasının üzüntüsünü ve yaşadığım ağrıları anlatamam. O korkunç ilk düşükten sonra günlerce ağladım ancak sahneye çıktığımda Gemma Collins maskemi takmak zorundaydım. Çoğumuzun hissettiği dayanılmaz kederden bahsediyoruz ancak çok azımız bunun hakkında konuşuyoruz' dedi.
Gemma kadınların yaşadıkları bu acıyı daha çok paylaşmaları gerektiğini halkın gözü önünde olmanız veya bir Prens ile evli olmanız önemli değil, düşükler ayrım yapmaz ve acı hepimiz için aynıdır şeklinde konuştu.
Bununla birlikte, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın "Paylaştığımız Kayıplar" başlıklı bu yazısı, dünya üzerinde her gün milyonlarca kadının yaşadığı, buna rağmen hala bir tabu olarak görülen hamilelik kayıpları konusunu gündeme taşıdığı için büyük bir yankı uyandırdı. Markle'ın bu itiraflarının birçok kadını, kendi deneyimlerini anlatma ve yaşadıkları acıları paylaşma konusunda cesaretlendireceği belirtildi.
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