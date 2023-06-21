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  4. İtirafı şaşkına çevirdi! “Annem sevgilisini müstehcen fotoğraflarıma bakarken yakalamış”

İtirafı şaşkına çevirdi! “Annem sevgilisini müstehcen fotoğraflarıma bakarken yakalamış”

21.06.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden müstehcen pozlarını paylaşarak kısa sürede tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sky Blue, annesinin telefonda sevgilisinin müstehcen fotoğraflarına baktığını söylediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Blue’nın itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

İtirafı şaşkına çevirdi! “Annem sevgilisini müstehcen fotoğraflarıma bakarken yakalamış”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Sky Blue isimli bir fenomen annesinin itirafıyla şaşkına döndüğü anı takipçileriyle paylaştı. Annesi telefonda sevgilisinin banyo yaptığı sırada müstehcen pozlarını incelediğini söyledi. Fenomen isim annesinden gelen telefonla birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek, “Kulaklarıma inanamadım. Çünkü onu gerçekten çok uzun süredir tanıyorum. Hatta 14. yaş günümde doğum günü partimde DJ’lik yaptı” dedi.

“AYRILIK NEDENİ OLMAK İSTEMEZDİM”

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26 yaşındaki fenomen isim konuk olduğu The Boughie Show Podcast'te, “Annemin sözlerinden sonra telefonumu kontrol ettim. Gerçekten arayanın annem olup olmadığını tekrardan bilmem gerekiyordu. Ayrılık nedeni olmak istemezdim ama annem sevgilisinden ayrılmaya karar verdi. Gerçekten bu kimsenin beklemediği bir durumdu” diye konuştu.

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