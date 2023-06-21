Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn oturuşuyla gözleri şaşı etti! “Hiçbir şey giymemiş mi?”

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn siyah bikinisiyle yaptığı son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu adeta arkası kesilmeyen tatillerde alan fenomen isim siyah bikini takımıyla bir koltuğun üzerinde oturduğu anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

BEĞENİ BUTONU ADETA ÇÖKTÜ

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not alırken adeta beğeni butonu çöktü. Kullanıcıların bir kısmı yorumlarda fenomen ismin oturuşundan dolayı bikini altının gözükmemesi üzerine “Hiçbir şey giymemiş mi?” yorumunu yaptı.