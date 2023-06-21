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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn oturuşuyla gözleri şaşı etti! “Hiçbir şey giymemiş mi?”

21.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık gündeme gelmeyi başaran fenomen isim Apollonia Llewellyn yine adından söz ettirdi. Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim bu kez oturma tarzıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn oturuşuyla gözleri şaşı etti! “Hiçbir şey giymemiş mi?”

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn siyah bikinisiyle yaptığı son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu adeta arkası kesilmeyen tatillerde alan fenomen isim siyah bikini takımıyla bir koltuğun üzerinde oturduğu anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

BEĞENİ BUTONU ADETA ÇÖKTÜ

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not alırken adeta beğeni butonu çöktü. Kullanıcıların bir kısmı yorumlarda fenomen ismin oturuşundan dolayı bikini altının gözükmemesi üzerine “Hiçbir şey giymemiş mi?” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Apollonia Llewellyn

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