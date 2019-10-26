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İTO, "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO), dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve ekosistemde yer alan firmaların hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için İstanbul’da "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"nin tanıtımını yaptı -2013’ten bu yana yaklaşık yüzde 8 ortalama ile büyüyen dünya oyun pazarında Türkiye dijital oyun sektörü son 2 yılda ihracatını 2’ye katlayarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve ekosistemde yer alan firmaların hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için İstanbul’da "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO tarafından organize edilmesi planlanan ve Türkiye'deki oyun sektörünün desteği ve katılımıyla hayata geçirilmesi ön görülen 3 yıl sürecek projenin ilk toplantısı İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlendi.

"Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği" (HİSER) kapsamında, İTO’nun prefinansmanı ve Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 mali desteği ile gerçekleştirmeyi planladığı kümelenme projesine sektörden yaklaşık 25 firma katıldı.

- Dijital oyun sektörü ihracatla büyümeye devam ediyor

Toplantıda İTO yetkilileri ve sektör uzmanı tarafından proje çerçevesi ve projenin sektöre olası katkıları hakkında sunum yapıldı. Sunumda ayrıca sektörel istatistiklere ve destek kapsamında bakanlığın sağladığı mali avantajlara yer verildi.

Açıklamaya göre, 2013’ten bu yana yaklaşık yüzde 8 ortalama ile büyüyen dünya oyun pazarında Türkiye dijital oyun sektörü son 2 yılda ihracatını 2’ye katlayarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda ihracatını çok hızlı artırması ön görülen sektörde yapılan satışların neredeyse yüzde 95’i dış pazarlara gerçekleştiriliyor. İTO, bu yönüyle gerçekleştirilmesi planlanan proje ile sektörün ihracatına hız katmayı ve sektörel iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

- İTO’dan dijital oyun sektörüne büyük destek

İTO tarafından organize edilmesi planlanan ve 3 yıl boyunca desteklenecek “Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi” İstanbul’daki oyun geliştiricilerini, stüdyoları, ekosisteme dijital çözümler sağlayan firmaları hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 mali destekli HİSER desteğinden faydalanarak koordine edilmesi planlanan proje ile İTO üyesi sektör firmalarına yönelik ilk uzun süreli proje olma özelliği taşıyor.

İTO ayrıca, sektörde yer alan tüm üyelerine projeye katılım çağrısı yapıyor. Sektörün ilk kümelenme projesini üyeleri ile 3 yıl boyunca sürdürülmesi planlanıyor. Projeye başvuru için son tarih 15 Kasım 2019 olacak.

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