İTO, "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve ekosistemde yer alan firmaların hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için İstanbul’da "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO tarafından organize edilmesi planlanan ve Türkiye'deki oyun sektörünün desteği ve katılımıyla hayata geçirilmesi ön görülen 3 yıl sürecek projenin ilk toplantısı İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlendi.

"Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği" (HİSER) kapsamında, İTO’nun prefinansmanı ve Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 mali desteği ile gerçekleştirmeyi planladığı kümelenme projesine sektörden yaklaşık 25 firma katıldı.

- Dijital oyun sektörü ihracatla büyümeye devam ediyor

Toplantıda İTO yetkilileri ve sektör uzmanı tarafından proje çerçevesi ve projenin sektöre olası katkıları hakkında sunum yapıldı. Sunumda ayrıca sektörel istatistiklere ve destek kapsamında bakanlığın sağladığı mali avantajlara yer verildi.