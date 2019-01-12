HABER

Ivanka Trump ve Nikki Haley'nin Dünya Bankası başkanlığına aday gösterileceği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Financial Times gazetesi, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin yer aldığını yazdı

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in görevden ayrılacağını açıklamasının ardından bu göreve gelecek adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin olduğu iddia edildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında Ivanka Trump ve Nikki Haley de yer alıyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Mark Green ve ABD Hazinesi Uluslararası İlişkiler Müsteşarı David Malpass da adaylar arasında gösteriliyor.

Dünya Bankası'nın başkanını, kurulduğunu günden beri bankanın en büyük hissedarı olan ABD seçiyor.

Görevini 1 Şubat'ta bırakacağını açıklayan Jim Yong Kim, 2012'nin temmuz ayında başkanlık görevine başlamış ve 2017'de ikinci kez bu göreve seçilmişti.

Kim, görevinden ayrılmasının ardından, çalışmalarını başka bir şirketle gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarının artırılması üzerine sürdüreceğini duyurmuştu.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp ettiÖncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti
Manisa'da düzenlenen 'jeotermal enerji konferansı' protesto edildiManisa'da düzenlenen 'jeotermal enerji konferansı' protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası Ivanka Trump Nikki Haley

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.