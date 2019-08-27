İyi bir ilişki nasıl olmalı? Doğru insan kimdir, karşımıza çıktığında nasıl anlayabiliriz?

Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, iyi bir ilişkinin nasıl olması gerektiği konusunda tüm tüyoları ve önerilerini bizler için anlattı. İYİ BİR İLİŞKİ BUNLARDAN ÇOK DAHA FAZLASI! İyi bir ilişki için karşınızdaki kişinin özelliklerini dikkate alırken onları genellikle herkesin öncelikli değerlendirdiği kriterlerle gözlemlersiniz. Yaşı, fiziksel görünüşü, medeni durumu, kültürel yapısı, mesleği gibi özelliklere dikkat eder, çoğunluğun baktığı yanları önemsersiniz. Ancak iyi bir ilişki bütün bunlardan çok daha fazlasıdır.

İyi bir ilişkinin “olmazsa olmazları” vardır ve bu olmazsa olmazları ancak karşınızdaki doğru kişi ise yaşayabilirsiniz. Ne kadar bir ilişkide 5S kuralı geçerli olsa da, yani, sevgi, saygı, sadakat, sabır ve seks bu özellikler dışında da dikkat edilmesi gerekenler var. EMPATİ YAPIN Örneğin; iyi bir ilişkinizin olmasını istiyorsanız karşınızdaki kişinin empati yapabilme kapasitesine bakmalısınız. Yani empatiden kasıt, kendi düşüncelerinizden, duygularınızdan, haklılıklarınızdan önyargılarınızdan ve kalıplarınızdan çıkıp, kendinizi o insanın yerine koymaktır.

Onun neden bu davranışı yapabildiğini anlamaktır. Bu da demek oluyor ki, kendi iç dünyasından düşüncelerini birazcık uzaklaştırıp sizin iç dünyanıza, ruhunuza hitap edebilecek, sizi düşünebilecek birini kendinize partner olarak seçmelisiniz.

Bazı insanlar için tamamen kendi düşünceleri, hissettikleri ve duyguları önemlidir. Kendi duyguları o kadar ağır basar ki sizin ne düşündüğünüz yada hissettiğiniz onlar için önemli olmaz. Bu da ilişki içindeki duygusal ihtiyaçlarınızın bir zaman sonra karşılanmamasına neden olur. Beklentilerinizi, duygularınızı ifade etseniz bile sanki karşınızdaki kişiye duygusal olarak bir türlü erişemediğinizi hissedersiniz. Aranızda duvar varmış gibi gelir. Birçok tartışmada konuşursunuz saatlerce ve anlatırsınız ancak yine de bazı davranışlarını değiştirmezler, üstelik kırıldığınızı söyleseniz dahi kendi istek, arzu, duygu ve düşünceleri daha önce gelir. Bu kişiler ilişkilerinde de iyi bir partner olamazlar. Çünkü kendileri ile ilgili şeyleri daha ön plana aldıkları için bu eğilimlerini de değiştiremezler. Daha çok bağımlı yapıdaki insanları kendilerine partner olarak seçerler.

FARK ETTİĞİNİZDE BAĞLANMIŞ OLURSUNUZ Siz birçok zaman ilişkinizde üzüldüğünüzü belli edersiniz, ısrarla sizi üzen davranışların yeniden yapıldığını görürsünüz. Bu davranışlara anlam veremediğiniz zamanlarda bu kişilerin kendi ihtiyaçlarının sizin ihtiyaçlarınızdan daha önemli olduğunun farkına varmaya başlarsınız ancak çoğu zaman bunu fark ettiğinizde bağlanmış olursunuz. Bu sebeple duygularınızın anlaşılıp anlaşılmadığını en baştan fark etmeye çalışmanız yerinde olacaktır.

Bazı insanlar da bunun aksi şekilde davranırlar. Kendi duygu, düşünce ve davranışlarından çok başkalarının düşüncelerine duygularına önem verirler. Ancak bu durumda bazen karşınızdaki kişinin karakter olarak daha silik algılanmasına neden olur. İlişkide fazla uyum olur ve bu tarz çiftler genellikle hiç tartışmıyoruz derler yine de ilişkileri bitme noktasına gelir ve terapiye başvururlar. Hiç tartışmamanın da ilişkilerinizi bitirdiğini görmeniz faydalı olacaktır. BU TARZ KİŞİLER SİZİ ANLADIĞINIZI GÖSTERİR Bazı insanlar için ise kendi düşünceleri önemliyken sizin düşüncelerinizde önem kazanır ve bütün bunlar arasında dengeleyici görev edinebilirler. Olaylarda problemlerde köprü görevi görürler. Problem odaklı değildirler, çözüm odaklıdırlar. Sürekli problemi konuşmak yerine, problemin çözümüne odaklanırlar. Bu tarz kişiler sizi anladığını gösterir. Tartışmalarda gönül alır.

Sitem etmeye başladığınızda önünü keserek çözüm odaklı olmayı seçer. Tartışmaları ve problemleri uzatmazlar. Olayların üstünü anında kapattıkları için tartışmalarda geriye dönük geçmiş konular tekrar tekrar açılmaz. Derinden anlarlar. İyi bir dinleyicidirler. Konuştuğunuzda satır aralarındaki detayları anlarlar ve anladıklarını da günler sonra başka bir konu içerisinde size belli ederler.