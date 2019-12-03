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İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında yangın çıktı.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen İl Başkan Yardımcısı ve Sekreteri Yusuf Vermez, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangın, sabah 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerindeki İYİ Parti İl Başkanlığı parti binasının bodrum katında çıktı. Dumanları fark eden partililer kendilerini dışarıya attı. Bu sırada odasında çalışan İl Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri 73 yaşındaki Yusuf Vermez, odasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, mahsur kalan Yusuf Vermez, bulunduğu yerden çatı kısmına yöneltildi. Dumandan etkilenen Vermez, itfaiye yardımıyla çatıdan indirilerek bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yağın itfaiye tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

"Genel başkanımızın grup toplantısını izlerken çıktı"
İl Başkan Yardımcısı Selda Ecer, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in grup toplantısını izlerken elektrikler kesildi. Biraz bekledik, birden içeriden yanık kokusu geldi. İçeriye girdiğimizde siyah bir dumanla karşılaştık. O sırada il başkan yardımcımız aynı zamanda il sekreterimiz Yusuf Vermez, çalışmak için odasına çıkmıştı ve yangın sırasında yukarıda mahsur kaldı. Kendisini çatıya yönlendirdik. Biraz dumandan etkilenmiş kendisi, bilinci yerindeydi. Şu anda sağlık ekiplerimizin kontrolü altında. Yangının neden çıktığına dair bir fikrimiz yok” dedi.

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