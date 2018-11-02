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İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Düzce kurucu İl Başkanı ve 24 Haziran seçimlerinde kentten milletvekili adayı olan Ercan Katırcıoğlu, partisinden istifa etti. Katırcıoğlu istifa açıklamasında, "Sayın Akşener'in 'Benim 7 sülalemde FETÖ'cü bulamazsınız' söyleminin ardından 7 sülalesi FETÖ'cü olanların il başkanlığı görevine getirildiğini acıyla görmüş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

İYİ Parti Düzce kurucu İl Başkanı olan ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Düzce Milletvekili Adayı gösterilen Ercan Katırcıoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Katırcıoğlu, açıklamasında İYİ Parti'de söylemlerle yapılanların aynı olmadığını iddia ederek, şöyle dedi:

'7 SÜLALESİ FETÖ'CÜ OLANLARIN İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİĞİNİ ACIYLA GÖRMÜŞ BULUNMAKTAYIZ'

"Türk siyasetine yeni bir soluk getirmek amacıyla merkez sağ parti olarak kurulmuş olan İYİ Parti'nin içerisinde kurucu il başkanı ve milletvekili adayı olarak yer aldım. Ancak zaman içerisinde söylenenlerle yapılanların, ağızdan çıkan cümlelerle beyinden geçen düşüncelerin aynı olmadığı bir siyasi oluşumla karşılaştım. Milliyetçi ve Ülkücü fikriyatın iktidara taşınacağı söylemiyle yola çıkılmış, ancak 'PKK'ya genel af çıkarılmalı', 'Abdullah Öcalan ev hapsine çıkarılmalı, ayda bir iki defa halkına seslenmelidir' diyen bir kişinin genel başkan yardımcısı yapıldığı bir ortamla karşılaştık. Yine Sayın Akşener'in 'Benim 7 sülalemde FETÖ'cü bulamazsınız' söyleminin ardından 7 sülalesi FETÖ'cü olanların il başkanlığı görevine getirildiğini acıyla görmüş bulunmaktayız. 25 Ekim 2017 tarihinde yola çıkan, ancak makas değiştiren bir siyasi partiyle karşılaştım. Yanlış trene bindiyseniz vagonda geri geri yürümenin bir anlamı olmayacağından yola çıkarak kurucu il başkanı ve milletvekili adayı, yüksek delege olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum." (DHA)

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İYİ parti istifa İYİ Parti'de FETÖ istifası Ercan Katırcıoğlu

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