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İYİ Parti’de kurultay krizi! 'MHP taktiği izlenecek'

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 06:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti’de, yerel seçimlere çok az bir süre kala görevden istifa ettirilen eski İstanbul İl Teşkilatı kurucu üyesi ve eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hakan Ermemiş’in, yeni atanan yönetimin il teşkilatını 45 gün içinde kurultaya götürmediği gerekçesiyle İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davayla birlikte “kurultay krizi” yaşanıyor. İYİ Parti’nin bu krizi aşmak için “MHP taktiği izleyeceği” belirtiliyor.

İYİ Parti’de kurultay krizi! 'MHP taktiği izlenecek'

24 Haziran seçim sonuçları sonrasında parti içi tartışmalar yaşanmış ve tartışmalar üzerine partinin Afyonkarahisar’daki kampında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa etmişti. Olağanüstü kurultay kararı alınan partide, Akşener yeniden genel başkan seçilmişti. Akşener’in olağanüstü kurultay yeniden genel başkan seçilmesiyle birlikte de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın talimatıyla tüm il ve ilçe yönetimlerinin istifası istenmişti.

KAYYIM HEYETİ ATANMASINI TALEP ETTİ

Bu kapsamda, İstanbul İYİ Parti il teşkilatı kurucu üyesi ve eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hakan Ermemiş ve İstanbul yönetimi de istifa etmişti. İstanbul’a da Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı. Ancak Ermemiş, geçen günlerde, yeni yönetimin hem Siyasi Partiler Yasası uyarınca, hem de parti tüzüğü gereğince, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanan “geçici yönetimin” ilde seçimli kurultaya gitmediği gerekçesiyle, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak, “İYİ Parti İstanbul il yönetimine üç kişilik kayyım heyeti atanmasını” talep etmişti.

PARTİ YÖNETİMİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ermemiş’in açtığı dava ile birlikte, teşkilatların yarısından fazlasında yeni atanan yöneticilerin görev sürelerinin ilgili yasa ve tüzükte belirtildiği gibi 45 günü geçtiği gerekçesiyle İYİ Parti yönetimi devreye girdi. Parti yönetimi, şimdi Ermemiş ve eski il yöneticilerini, davalarını geri çekmeleri için “ikna etmeye” çalışıyor. Çünkü Ermemiş’in dava dilekçesinin kabulüyle birlikte, yönetim yapısı değişen ve görev süresi 45 günden fazla olan “geçici il ve ilçe yöneticilerinin de parti alehine dava açabileceği” kaydediliyor. Ermemiş’in davasının da diğer il ve ilçe yönetimlerinde “emsal olacağı” değerlendiriliyor.

MHP TAKTİĞİ

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; yerel seçimlere az bir süre kala teşkilatlarında kurultay krizi yaşayan İYİ Parti’nin bu krizi aşmak için “MHP taktiği izleyeceği” belirtiliyor. İl ve ilçe yöneticilerinin istifalarının ardından atanan yeni “geçici il yönetiminin” kayyım talepleri karşısında İYİ Parti, söz konusu dava dilekçelerini bir üst mahkemeye taşıyarak, “mahkemeden çıkacak bir kayyım kararına itiraz etmeyi” planlıyor. Ancak, Siyasi Partiler Yasası uyarınca İYİ Parti her ne kadar bu karara itiraz hakkını kullansa da bir üst mahkemeye itirazın da “kayyımların görev yapmasını engelleyemeyeceği” belirtiliyor. Bu durumda da mahkemenin İstanbul ili için “kayyım atanması” kararı vermesiyle, İYİ Parti’de kurultay krizinin yaşanacağı ifade ediliyor.

"YIPRATMAYA İZİN VERMEYİZ"

Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Partimizi yıpratmaya yönelik hiçbir girişime müsaade etmeyiz. Seçim sürecinde gelebilecek itham ve yıkıcı eleştirileri engellemek için İstanbul İl Kongremizi yapma kararı aldık. Partimize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen MHP ye yapınca demokrasi, sana yapılınca yıpratmaya izin vermeyiz. Az değilsin varya sen
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