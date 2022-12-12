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İYİ Parti'de şok istifa! Perde arkasından 'ilişki' ve 'kürtaj' iddiası çıktı... "Sosyal medyaya da yansıdı"

12.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ı (65) istifa ettiren bir iddia ortaya atıldı. E. Ş. (32) adlı kadın, Başaran ile 3 yıldır ilişki yaşadığını, 4 aylık hamile olduğunu öne sürdü. E. Ş., Başaran'ın bebeğini aldırmak için kendisine tehditte bulunduğunu iddiasıyla şikayette bulundu. Başaran ise bir yandan iddiaları yalanlarken diğer yandan "parti zarar görmesin diye" istifa etti. Başaran her türlü teste rızası olduğunu vurgularken avukatı Şadi Arslan'ın sosyal medya iddiası dikkat çekti.

İYİ Parti'de şok istifa! Perde arkasından 'ilişki' ve 'kürtaj' iddiası çıktı... "Sosyal medyaya da yansıdı"

İYİ Partili Başaran'ın istifasının arkasından ilişki, kürtaj ve tehdit iddiaları çıktı. 3 yıldır ilişki yaşadıkları ve bu ilişkiden bebeği olduğunu öne süren E. Ş.'nin iddialarını Başaran "çirkin bir iftira kampanyası" olarak nitelendirirken "Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır" dedi. "Partinin zarar görmemesi için" görevinden istifa ettiğini duyuran Başaran, "tüm kamuoyunda aklandığında aktif siyasete devam edeceğini" ifade etti. Öte yandan Başaran'ın avukatı Şadi Arslan "E.Ş. isimli kadının geçmişte de birçok suç kaydı olduğu sosyal medyaya da yansımıştır" diye konuşurken "Kamuoyunu yanıltması tamamen siyasi bir suikasttır" ifadelerini kullandı. Arslan da E. Ş. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. İşte İYİ Partili Başaran'a istifayı getiren olayın perde arkası...

"BANA BASKI YAPIP TEHDİT ETTİ"

Antalya'da E.Ş. isimli kadın Konyaaltı ilçesindeki polis merkezine giderek, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran'ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Başaran ile 3 yıldır ilişki yaşadıklarını, bu ilişkiden 4 aylık hamile olduğunu iddia eden E.Ş., Başaran'ın bebeğini aldırmak için kendisine baskı yaptığını, bu konuda tehdit ettiğini öne sürdü.

"AKLANDIĞIMDA AKTİF SİYASETE DEVAM EDECEĞİM"

İddialar üzerine açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran şunları söyledi:

“Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya, yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm. Bu soruşturmalar sonucunda tüm kamuoyunda aklandığım zaman aktif siyasete devam edeceğim."

"SİYASİ SUİKASTTIR"

Mehmet Başaran'ın avukatı Şadi Arslan, suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediklerini ifade etti ve şöyle konuştu:

“Böyle bir tehdit suçu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Asılsız iddia ve iftiralarda bulunan E.Ş. isimli kadının geçmişte de birçok suç kaydı olduğu sosyal medyaya da yansımıştır. E.Ş. isimli kadının beyanları iddia niteliğindedir. Ortada somut ve ispatlanabilir herhangi bir delil yokken, yargı kararı gibi kesin ve kati beyanlarda bulunup, kamuoyunu yanıltması tamamen siyasi bir suikasttır."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Şadi Arslan şöyle devam etti:

“Müvekkilimin iddialarla alakalı her türlü biyolojik teste de rızası vardır. Suçlamalar isnatsız olup, müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır. Biz de konu ile alakalı E.Ş. isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Son sözü yargı söyleyecek."

(DHA)

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Mehmet Başaran İYİ Parti kürtaj

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