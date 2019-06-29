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İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde iş yerinin otoparkında 8 kişilik grubun saldırısına uğrayan İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt yaralandı.

İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

Bozkurt güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili konuştu. Metin Bozkurt, "Dün akşam saat 21.00 sıralarıydı. İş yerimde kalabalık bir arkadaş grubuyla oturuyordum. O sırada bir şey almam gerekti ve otoparkta arabaya doğru yöneldim. Arabaya gelmeden takım elbiseli 35-40 yaşlarında 4 kişi gördüm, dikkatimi çekti. Dönüp baktığımda bir tanesi 'abi ateşin var mı?' dedi. Bende çakmağımı çıkarmak için elimi cebime attım. Tam o sırada önden ve arkadan kalabalık bir grubun saldırısına uğradım. Olay bu şekilde gelişti.

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"Milliyetçi camia beni tanır. Ömrümüz 4 sene öncesine kadar milliyetçi camianın içerisinde geçti. İlk aldığım darbe sopayla oldu diğerleri muhtemelen yumruk ve tekmelerle" dedi. Metin Bozkurt, "Bana yapılan saldırı 15 gün önce Yavuz Selim Demirbağ'a yapılan saldırıyla veya ondan bir ay kadar önce Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırılarla aşağı yukarı aynı düzlemde" diye konuştu.

Bozkurt, "Dün akşam hastaneye polisler geldi orada ifademi verdim. Birazdan avukatım ile beraber tekrar emniyete gideceğim kamera kayıtları var" ifadelerini kullandı.

Polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

(DHA)

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İYİ parti METİN BOZKURT saldırı

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