İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye zehir zemberek 'Öcalan tepkisi! Kürsüden ip attı: Milletin hayallerini astınız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Teröristbaşı Abdullah Öcalan' çağrısı gündem yarattı. MHP lideri Bahçeli, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın 'tecriti' kalkarsa DEM Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşmasını istedi.

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği bir adres de İYİ Parti oldu. Terörist başının için yapılan çağrıya MHP'den kopup kurulan İYİ Parti'nin ne yanıt vereceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi ve salondaki görüntü dikkat çekti.

İYİ Parti grup toplantısının yapıldığı salondaki sıralara terör örgütü PKK'nın şehit ettiği kahraman askerlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları konuldu.

KÜRSÜYE SAĞ YUMRUĞU HAVADA ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüye sağ yumruğu havada çıkarken, yaptığı konuşmada çok sert açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

AK Parti- MHP-CHP-DEM partilerinin lider ve yönetici kadroları eliyle Gayrı-milli mutabakat cephesi ilan edilmiştir.

Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak, Büyük Türk Milletinin varlığına açıkça savaş ilan etmiştir.

İhanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki, son bir organize darbe ile tamamen nefessiz bırakılabileceğimiz bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz.

Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna, inandığımız değerlerden vazgeçip ihanete el uzatmak düşüklüğüne katlanamayız.

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek” diyerek, namusu ve şerefi üzerine yemin ederek görev ifa etmek zorunda olan Saray’daki zat, bebek katillerinin itibarını, bebeklerin hayatına ve annelerin gözyaşlarına, basta ve muhtaç vatandaşların acılarını, ailesinin parasına ve gücüne; Türk milletinin şeref ve haysiyetini ise, milyonlarca ipsiz sapsız vatansıza tercih ettiğini, dahası bu bilinçli planı sonuna kadar sürdüreceğini tüm söz ve eylemleriyle göstermektedir.

Evet, bu iktidar, gayrımeşrudur! İktidardakiler, gayrımeşrudur! Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat ve onun keyfiyetiyle atadığı amirleriniz ve üstleriniz, siyasi ortak ve işbirlikçileri ile birlikte, Devletimizin kurucu değer ve ilkelerine ve Türk Milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Kanunsuz emir ilkesi gereğince Bugünden itibaren Bu plan doğrultusunda verdikleri emir ve talimatlar da gayrımeşrudur!

Türkü, Türkün sancağıyla; Türkü, Türkün sözüyle vurmak. İhanetlerin en büyüğü, en alçakçası ve en güçlüsü.

Görüyoruz, okuyoruz ve anlıyoruz ki bayrağında 3 Hilal taşıyan ömrünü Türk Milletinin varlığına, Cumhuriyet’in bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetli Alparslan Türkeş’in partisini Sarayın vesayetine bağlamış işbirlikçiler de, büyük bir gafletin içerisinde, korkunç bir ihanetin sesi olmuşlardır.

İmralı canisini Gazi Meclis’e davet edecek kadar delirmişlerdir. Ağızlarından eksik etmedikleri Türk milliyetçiliğini böylesine kirletebilmelerinin başka bir izahı olamaz. Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz. Hadi oradan burası Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis’i, burası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğu yer milli egemenliğin tescil ettiği yer. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu Meclis’e giremez.

BAHÇELİ'YE SESLENDİ, KÜRSÜDEN İP ATTI

Dervişoğlu, konuşmasının sonuna doğru elindeki ip kaldırarak, kürsüden fırlattı. MHP lideri Bahçeli'ye seslenen Dervşoğlu şunları söyledi;

"Buradan Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum Abdullah Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız. Siz bu milletin vefasını astınız bu milletin utanç duymasına neden oldunuz.

"AL ŞİMDİ BU İPİ BAŞ KÖŞEDE BAŞININ UCUNA AS"

Ondan sonra da çıkıp diyorsunuz ki bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğine kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as.

3 hilali bu ihanete araç kılanlar gibi 6 oku da bu gayrimilli mutabakata katma gafletinde olan 31 Mart’ta seçmenin gösterdiği teveccühün verdiği önemi anlamadan Mustafa Kemal’in aziz hatırasını ve cumhuriyeti ve üniter devleti kumar masasındaki bir mirasyedi gibi harcamaya kalkan bir CHP yönetimi ile de karşı karşıyayız. Diyarbakır’a gitmek için Edirne’den izin alacak kadar şaşırmış ve küçülmüşlerdir.