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İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 00:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, kendisine ait özel diş kliniğinden çıktıktan sonra 4 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Özdal hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

Edinilen bilgiye göre, diş hekimi olan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, Kanalboyu Caddesi'nde kendisine ait özel diş kliniğinden çıktıktan sonra 4 kişinin saldırısına uğradı. Özdal'ı darp eden şüpheliler olay yerinden kaçarken, Özdal hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Özdal, kendisini darp eden şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İddiaya göre emniyette olayı kendilerinin yapmadıklarını söyleyen 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Polis, il başkanını darp eden şüphelilerin yakalanması için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal’a alçakça bir saldırıda bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak 22.09.2018 Cumartesi günü saat 13.00’de parti il binasında basın toplantısı düzenlenecektir" denildi. (İHA)

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İYİ parti Gökmen Kenan Özdal Malatya

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