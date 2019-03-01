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İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 01.03.2019 05:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan çekildi.

İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi

İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunları bulunduğunu, bu süreçte yanında olmak için adaylıktan çekildiğini söyledi.

Partisi ile ilgili bir sıkıntısının bulunmadığını ifade eden Çelikoğlu, "Eşim rahatsız, İstanbul'da hastanede tedavi görüyor. Eşimin hastalığından dolayı sahaya inemedim. Ciddi anlamda eşimin yanında durmam gerekiyordu. Ondan dolayı partiye zarar vermemek adına erken istifa ettim." diye konuştu.

mus

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık da "Çelikoğlu partiye istifa dilekçesini gönderdi. Bugün de İstanbul'da Seçim Kuruluna gidip resmi olarak istifasını verdi." dedi.

(AA)

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