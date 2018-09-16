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İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 21:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı yaptığı açıklamada, yeni atanan il başkanının ve kurulacak olan yönetimin elini rahatlatmak adına istifa etiğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi içinde başlayan ve İYİ Parti'nin kuruluşuyla devam eden siyasi ve demokrasi mücadelemizi İYİ Parti'yi kurarak devam ettirdik. Görevde bulunduğumuz sürece ekip ruhuyla her şeyin en iyisini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sergiledik. Bütün imkânsızlıklara, bütün engellemelere rağmen Uşak'ta İYİ Parti Bayrağı'nı en şanlı şekilde dalgalandırmak için var gücümüzle çalıştık. Yeni kurulacak yönetimlerde aktif olarak görev almayacağım. İYİ partinin üyesi olarak, kurulacak yönetimlerin doğru yaptığı her türlü faaliyeti destekleyeceğimizi, yanlış yapılanların da karşısında duracağımızı belirtmek isterim. Asıl olan teşkilattır. Makamlar ve insanlar gelip geçicidir. Önemli olan baki olan bu kubbede hoş bir sada bırakabilmektir" ifadelerini kullandı.

iyi

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İYİ parti istifa İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı

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