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İYİ Partili Bahşi'den seçim barajı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması önerisini desteklediğini belirterek "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." dedi.

İYİ Partili Bahşi'den seçim barajı açıklaması

İYİ Partili Bahşi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki yargı durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile insan haklarının, ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı yönetim sistemlerinde mümkün olduğunu söyleyen Bahşi, "Yargıdan hep şikayet ettik. Ben de bir hukukçu ve geçmişte hakimlik yapmış biri olarak bu şikayetlere yakından şahidim." ifadesini kullandı.

Bahşi, adaleti, hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüklerini belirterek bu denli önemli olan adaletin tesisinin ise her şey önce hakimlerin ve savcıların liyakatli ve hakkaniyetli olmasına bağlı olduğu değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de 2010 Anayasa değişikliği sonrası yaşananların Türk yargısını FETÖ'ye teslim ettiğini savunan Bahşi, yargının üzerine gölge düşürülmesine engel olunması gerektiğini kaydetti.

Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması yönündeki çağrısına ilişkin soruya "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun önerisini destekleyen Bahşi, "Milletin Meclisinde temsil hakkı kazanmanın önündeki engeller kaldırılmadır." şeklinde konuştu.

(AA)

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