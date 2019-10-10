İYİ Parti'li Dervişoğlu’ndan 'Barış Pınarı Harekatı’na destek

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, devletin birliği ve beraberliğinin önemi nedeniyle Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir’de partisinin il binasında gündemle ilgili konuştu. Dün ‘Barış Pınarı Hareketı’ adıyla başlatılan sınır ötesi operasyona dair değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, bugünün önemli bir gün olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya bulunduğu tehditleri bertaraf etmek ve sınır güvenliğini tesis etmek üzere sınır ötesi operasyon yapıldığını anımsattı. Harekatın hayırlı olmasını dileyen Dervişoğlu, "Bütün bu olup bitenlerin milli birlik beraberlik içinde gerçekleştirilmesini diliyorum. Siyasi partiler, tezkere TBMM’de görüşülürken dış politikada atılmış yanlış adımlardan kaynaklı sorunların eleştirilerini bir tarafa bırakmak suretiyle günü değerlendirmiş ve neticede Türkiye’nin menfaati için zorunlu olan bu adımın atılmasına katkı sağlamıştır. Düşünüldüğü ve planlandığı gibi devam ediyor. Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin temini noktasında iktidarın üzerine düşen sorumluluğunu yerine getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

'MESELE MİLLİ BEKA OLUNCA TÜM SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİRİZ'

Ankara Beştepe’de güvenlik toplantısı yapıldığını aktaran Müsavat Dervişoğlu, toplantıya muhalefet partilerinden kimsenin çağrılmadığını söyleyerek, şöyle dedi:

"Sarayda bir güvenlik toplantısı yapıldı. AK Parti’nin yöneticileri varken muhalefet partilerinin temsilcileri yoktu. Gönül isterdi ki milli beraberlik duygusunu güçlendirecek adımlar atılsın. Muhalefet partileri o toplantıda yoktu ama liderlere gerekli bilgiler iktidar sahibi tarafından iletilsin. Biz Türk Milleti’yiz. Böyle durumlarda granit bir kaya gibi oluruz. Mesele milli beka olunca, mesele güvenlik olunca üzerimize düşen tüm sorumluluğumuzu yerine getiririz. Devletimizin birliği ve beraberliği hepimiz için önemlidir. Başka Türkiye yok. Dost düşman bunu böyle bilmelidir. Vatanımızda emeli olan bazı dış güçler bulunmaktadır. Onlar tarihi okuduklarında Türk Milleti’nin hangi kudrete sahip olduğunu göreceklerdir. ABD başkanının sorumsuz beyanları vardır. 7 düvel bir araya gelse Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştıramaz."

İŞSİZLİK SORUNUNA DEĞİNDİ

Türkiye’de ciddi sorunlar olduğunu, bunların başında da ekonominin geldiğini savunan Dervişoğlu, "Hükümet işsizlikle, istihdam ile alakalı yerinde tedbirleri almayınca yerel alanlarda iş ve istihdam oluşması arzulanıyor. Yerel yönetimlerin bu alandaki rolü gündeme taşınıyor. Talepler belediyelere gidiyor. Derdine çare bulamayan insanlar da doğal olarak yerel yönetimlerin oluşturduğu alanlarda işe kavuşmasını temenni ediyor. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri istihdam yaratmaktır. Siz yaşadığınız yöreyi yerli ve yabancı yatırımcının yatırım yapabileceği alana dönüştürürsünüz. Onların iş yapmasını, fabrika kurmasını kolaylaştırırsınız. Bütün bunlar zaman alıyor" dedi.

'ONLARIN BAŞARISIZ OLMA LÜKSÜ YOK'

İzmir’de CHP’li Büyükşehir Belediyesi ile İYİ Parti arasında yaşanan istihdam tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, şunları söyledi: "Bizim teşkilatımıza da talepler geliyor. Hükümet bu problemi çözmek için adım atmadığı için de talepler bizim kapımıza geliyor. Bunların çözümü için sabır gerekiyor. Doğru yolda olduğumuza da inanıyorum. İzmir’de de bazı tartışmaların yaşandığını gözlemiyorum. Bunu yadırgıyorum. Biz bir yere alınacak işçi için liyakatin esas alınmasını önemsedik. İşsizlik ortak sorunumuzdur. CHP’nin, İYİ Parti’nin işsizleri diye bir şey yoktur. Bizim gönlümüzden geçen İzmir’de bir tek işsiz gencimizin bile kalmamasıdır. Yerel yönetimlerin İzmir’i büyük bir yatırım alanına çevirecek projeleri hayata geçirmelerini temenni ediyorum. Fabrika bacalarının tütmesi gerekiyor. Sokakta eğitimli işsizimizin kalmamasını diliyorum. Bu konuda doğru adımların atılması adına İYİ Parti olarak destek vereceğiz."

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