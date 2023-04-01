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  4. İYİ Partili isim o detaya dikkat çekti! '2 yerde de ne tesadüf ki genel başkanımızın fotoğrafı var'

İYİ Partili isim o detaya dikkat çekti! '2 yerde de ne tesadüf ki genel başkanımızın fotoğrafı var'

01.04.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesi olayının yankıları sürüyor. Olaydan sonra Bakan Soylu failin yakalandığını duyurmuş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayın, bölgedeki hırsızlık girişimine karşılık, inşaat bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesiyle gerçekleştiğini ve hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçmasıyla tesadüfen kurşunların geldiğini açıklamıştı. İYİ Partili Buğra Kavuncu, olaya dair bir detaya dikkat çekti.

İYİ Partili isim o detaya dikkat çekti! '2 yerde de ne tesadüf ki genel başkanımızın fotoğrafı var'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesi olayı gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kurşunlanma olayına ilişkin başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere çok sayıda siyasiden açıklama gelirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu failin yakalandığını, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." sözleriyle duyurmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır." denilmişti.

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İstanbul Valiliği de, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermi ile ilgili açıklama yapmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında İl Binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde; İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30.03.2023 Perşembe günü (dün) saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahsın ifadesinde; ’hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de “silah sesi duymadıkları’ beyan edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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"KURŞUNLARIN İSABET ETTİĞİ İKİ YERDE DE NE TESADÜF Kİ GENEL BAŞKANIMIZIN FOTOĞRAFI VAR"

İYİ Partili Buğra Kavuncu ise katıldığı Halk TV canlı yayınında olaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı ve özellikle bir detaya vurgu yaptı. İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, "2 kurşun ne hikmetse İYİ Parti binasına isabet etmiş. Olayın saatine dair elimizde bir bilgi yok. Bir kurşun ön taraftan koltuğun oraya girmiş orada biri oturuyor olabilirdi. Diğer kurşun da toplantı odamızda genel başkanımızın fotoğrafına denk gelmiş. Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel başkanımız Meral Akşener'in fotoğrafı var. Ülkede bu tip olayların dönmediği bu tip konuşmaların yapılmadığı bir gündem olsaydı biz o zaman buna kriminal bir olay diyebilirdik. Ama burası Türkiye... Biz bu tehditleri çok kez aldık. Bu dili kullanan bir Cumhurbaşkanı olursa bunları yaşarız." ifadelerini kullandı.

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