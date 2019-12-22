HABER

İYİ Parti'li Koray Aydın: "İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti'li Koray Aydın: "İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık"

ARTVİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, genel başkanları Meral Akşener'in üye kayıt seferberliği başlattığına işaret ederek, "İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık. Böyle giderse tahmin ediyorum önümüzdeki yılın sonuna kadar biz 500 bine kadar gideriz." dedi.

Aydın, partisinin Artvin'de bir düğün salonunda düzenlediği programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'lileri bir araya getiren temel duygunun bu ülkeye karşı duydukları muhabbet ve aşk olduğunu söyledi.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Aydın, kendi bakanlık yaptığı dönemden örnekler vererek "tasarruf" vurgusu yaptı.

İsrafın kurumsallaştığını savunan Aydın, "Ben bakanlık yaptığım dönemde rahmetli Demirel'le deprem bölgesine giderdim. Bir tane helikoptere binerdik, yanımızda da 3-4 polis toplam 10 kişiyle giderdik deprem bölgesine. Yanındaki güvenlik görevlisi 20'yi geçmezdi. Allah israf edeni sevmez. Allah'ın emri böyle." diye konuştu.

İşsizlik konusuna da değinen Aydın, Türkiye'de işsizlik noktasında tarihi rekorların kırıldığını, neredeyse her evde 3 işsiz olduğunu, enflasyon rakamlarının güvenilir olmadığını öne sürdü.

Aydın, Türkiye'nin mülteci akınına uğradığını ifade ederek, "Ülkemizde 5 milyon mülteci var. Bunun 4 milyonu Suriyeli diğerleri her taraftan. Vergi vermiyorlar, devletin tüm imkanlarından parasız faydalanıyorlar. Bugün Suriyeli göçmenler meselesi Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

- "Biz büro siyasetçisi değiliz"

İYİ Parti olarak seçim yapılana kadar sahadan ayrılmayacaklarına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Biz büro siyasetçisi değiliz. Üye kayıt seferberliği başlattı genel başkanımız İstanbul'da. İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık. Böyle giderse tahmin ediyorum önümüzdeki yılın sonuna kadar biz 500 bine kadar gideriz. Bunu milyona kadar taşımayı hedefliyoruz. Bunun için üye kampanyamızı her arkadaşımız içselleştirecek."

Program, Aydın ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, partiye yeni katılanlara rozet takmasıyla sona erdi.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı
BBP Genel Başkanı Destici’den ‘Asgari Ücret’ açıklaması:BBP Genel Başkanı Destici’den ‘Asgari Ücret’ açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Artvin İYİ parti Koray Aydın toplantı

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili CHP Sözcüsü'nden açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

ÖDP 8. Olağanüstü Kongresi'nde gündem isim değişikliği

Bir partinin ismi değişiyor!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Son dakika! 'Torba kanun teklifi' Genel Kurul'da kabul edildi! 'Güvenlik soruşturması' kanun teklifinden çıkarıldı

Kanun teklifinde o maddeler çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.