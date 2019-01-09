HABER

İYİ Partili Paçacı: CHP ile 6 büyükşehir için daha görüşüyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 17:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, yerel seçimler öncesi şu ana kadar 21 büyükşehir belediyede CHP ile anlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Bugün itibariyle bu 21 büyükşehirin Ankara, İstanbul ve İzmir hariç ilçeleri tamamlanmış sayılır.

İYİ Partili Paçacı: CHP ile 6 büyükşehir için daha görüşüyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, yerel seçimler öncesi şu ana kadar 21 büyükşehir belediyede CHP ile anlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Bugün itibariyle bu 21 büyükşehirin Ankara, İstanbul ve İzmir hariç ilçeleri tamamlanmış sayılır. Ayrıca bu 21 ilin dışında 6 büyükşehir statüsünde olan iller de görüşme kapsamına alınmıştır. Bunların dışında il statüsünde olan yaklaşık 20 il de şu an itibariyle görüşme masasındadır. Büyük bir çoğunluğunda da anlaşma sağlanmıştır" dedi.
İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde gündeme dair basın toplantısı düzenledi. İktidarın bugünlerde 'yerlilik' ve "millilik" kelimelerini diline pelesenk ettiğini söyleyen Cihan Paçacı, "Kendisini yerli ve milli, muhalefeti de gayri milli olarak niteleyen AK Parti, en önemli hususlarda, en stratejik konularda bile söylediğini unutup, kamu menfaatlerini dahi siyasi çıkarları için bir araç haline getirmekten çekinmemektedir. Memlekette yerli ve milli üretim tesisi adına ne varsa satıp savan AK Parti, şimdi de gözünü Sakarya'daki, milli silah sanayimizin en önemli tesislerinden biri olan 1'inci Ana Bakım Merkezi'nin özelleştirilmesine dikmiştir. İYİ Parti, ordumuzun bir parçası olan, ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık artı değer kazandıran bu tesislerin, sonucu şimdiden belli olan satışına karşıdır" dedi.
'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI LİYAKATSIZ VE EHLİYETSİZ KADROLARA TESLİM EDİLMİŞTİR'
Türk dış politikasının asırlara dayanan gelenek ve teamülleri ve iyi yetişmiş kadrolarıyla dünyada ve bölgede ağırlığını her zaman hissettirdiğine vurgulayan Cihan Paçacı, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, günlük ve afaki politikalar tespit edip uygulamak yerine, bu coğrafyanın devletimize yüklediği misyon gereği bilgi ve deneyimi, aklıselim ve sağduyuyu ön planda tutmayı becerebilmişlerdir. 17 yıllık AK Parti iktidarı devraldığı bu muhteşem birikim ve mirası hovardaca harcamış, Türk diplomasının kurul ve kurallarını, diplomatların deneyimlerini hiçe sayarak, kısa vadeli, iç siyasete alet edilen, kişiselleştirilmiş bir çizgiye getirmiştir. Çok güçlü bir bürokrasi geleneği olan Dışişleri Bakanlığı liyakatsiz ve ehliyetsiz kadrolara teslim edilmiştir. Bu yozlaşma Türk dış politikasını açmazlara ve dar sokaklara hapsetmiş, günlük kaygılarla çıkış yolu arayan bir sıkışmışlığa mecbur etmiştir.''
'CHP İLE GÖRÜŞÜYORUZ'
Cihan Paçacı, ''CHP ile yerel seçimlerle ilgili yürütülen çalışmalar bu hafta bitecek mi" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Şu ana kadar 21 büyükşehir belediyede CHP ile bir anlaşma sağlanmıştı. Bugün itibariyle bu 21 büyükşehirin Ankara, İstanbul ve İzmir hariç ilçeleri tamamlanmış sayılır. Ayrıca bu 21 ilin dışında 6 büyükşehir statüsünde olan iller de görüşme kapsamına alınmıştır. Bunların dışında il statüsünde olan yaklaşık 20 il de şuan itibariyle görüşme masasındadır. Büyük bir çoğunluğunda da anlaşma sağlanmıştır.''

FOTOĞRAFLI

İYİ Partili Paçacı: CHP ile 6 büyükşehir için daha görüşüyoruz

PARTNEROnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüşOnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüş
Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti 
CHP'li milletvekili, Meclis'teki basın toplantısına patlamış mısırla geldiCHP'li milletvekili, Meclis'teki basın toplantısına patlamış mısırla geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar: 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler!

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

'Bolton' krizi: ABD, Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir

'Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti manifesto için tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.