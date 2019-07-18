İYİ Partili Paçacı: Sistemin tek savunucusu küçük ortaktır

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, mevcut sistemin Türkiye'ye kaybettirdiğini savunarak, "AK Parti içinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır, o da bu sistemden nemalanan, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sistem tartışmalarına değinen Paçacı, "Bu sistem Sayın Erdoğan'ı, AK Partililerin Cumhurbaşkanı gibi davranmasına yol açmıştır. Bu sistem hukuki, siyasi ve iktisadi yapımızı tahrip etmektedir. Son 1 yılda ekonomimize baktığımızda faizler artmıştır, döviz kurları artmıştır, enflasyon artmıştır, işsizlik artmıştır, fukaralık artmıştır" dedi.

'SİSTEMİN TEK SAVUNUCUSU KALMIŞTIR'

Paçacı, mevcut sistemin Türkiye'ye kaybettirdiğini savunarak, "AK Parti içinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır, o da bu sistemden nemalanan, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağıdır. Öyle ki; parlamenter sistemi savunanları, FETÖ ve PKK ile irtibatlı olduklarını söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Sayın Bahçeli geçtiğimiz günlerde Kastamonu’da yaptığı bir konuşmasında, 'eski sisteme dönelim diyenlerin, FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır, eski sistemden medet umanların PKK’ya diyet borçları bulunmaktadır' suçlamalarında bulunmuştur. Bu isnat ve ithamları, demokrasiye inanmış hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Halkımızın yarısı referandumda bu ucube sisteme 'hayır' demiştir. Bu insanlar FETÖ’cü müdür, PKK ile iltisak halinde midir?" değerlendirmesinde bulundu.